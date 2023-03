Oana Matache ar putea avea mari probleme cu Protecția Copilului, după reacția halucinantă a noului iubit la adresa fiului ei! Răzvan Miheț a intervenit imediat

In articol:

După ce Gina Matache a făcut publice imaginile în care noul iubit al Oanei Matache, Radu Siffredi, a avut o replică total nepotrivită la adresa unui dintre copiii iubitei sale, Bogdan, în timp ce se afla în cadrul unui

live, cei doi au decis să fie din ce în ce mai discreți pentru a nu avea probleme cu Protecția Copilului.

Răzvan Miheț este cel care ar fi atenționat-o pe Oana Matache cu privire la faptul că se află în pericol să piardă copiii în urma acțiunilor noului ei iubit, așa că a luat imediat măsuri, conform Cancan .

Oana Matache, alertată de Răzvan Miheț că este în pericol să-și piardă copiii

Oana Matache este căsătorită încă cu Răzvan Miheț, fiind părinții a doi copii de vârste mici. Cu toate că divorțul nu este finalizat, sora Deliei și-a refăcut viața alături de tânărul de 28 de ani, care se pare că i-ar fi creat probleme tinerei după ce a avut un limbaj necorespunzător în spațiul public cu privire la unul dintre copiii săi: „Iarăși plânge, o să-i bag un peni*****”.

După această replică, Protecția Copilului s-ar fi autosesizat, Răzvan Miheț fiind cel care a tras un semnal de alarmă soției sale, transmițându-i că se află în pericol de a pierde copiii în cazul în care continuă să se expună

în acel fel în spațiul public, conform aceleiași surse menționate anterior. Oana Matache ar fi luat aminte, așa că atât ea, cât și a Radu Siffredi au limitat aproape în totalitate activitatea în mediul online, anulând inclusiv live-ul pe care tânărul îl anunțase cu mai multe zile în urmă cu surle și trâmbițe.

Oana Matache, mesaj vehement după ce Gina Matache a făcut publice imaginile în care Radu Siffredi a vorbit urât la adresa unui dintre copii

La scurtă vreme după ce Gina Matache a făcut publice imaginile când potențialul său ginere a avut o reacție total neaspirată la adresa unui dintre nepoții săi, Oana Matache a intervenit în mediul online cu un mesaj cu privire la situația cu care se confruntă de când mama sa a lansat scandalul în spațiul public.

Oana Matache a mărturisit că aparențele și eticheta care i-a fost pusă atât ei, cât și iubitului ei au dus la situația în care chiar să fie acuzată că-ți pune copiii în pericol. Tânăra a mai mărturisit, printre altele, că cei mici sunt într-o siguranță deplină alături de noul său partener și că toate persoanele care au intrat în contact cu Radu Siffredi și-au schimbat total părerea despre acesta, în afară de mama sa, care a refuzat de fiecare dată să-l întâlnească pe noul său iubit.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră. Acest înveliș de „catastrofă” pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea.

Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest „scandal” să ia final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii. Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu nu am permite ca un „personaj problematic” să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de „hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără a avea nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar.”, a fost mesajul pe care Oana Matache l-a postat în mediul online.