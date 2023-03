Oana Matache are probleme cu banii de când s-a despărțit de Răzvan Miheț!? Gina Matache a dezvăluit tot adevărul

In articol:

Oana Matache a trecut printr-o serie de schimbări radicale de când a decis să rupă relația cu fostul soț, Răzvan Miheț, și să și caute fericirea în brațele noul iubit, Radu Siffredi.

Se pare că sora Deliei are parte de schimbări nu doar în plan sentimental, ci și în ceea și privește finanțele, însă nu într-un sens pozitiv.

Oana Matache ar fi rupt colaborarea profesională cu Delia de ceva vreme, sursă din care îi intrau bani frumoși în fiecare lună. În trecut, aceasta a fost booking-managerul artistei, însă de ceva vreme a decis să nu-și mai însoțească sora la evenimente. În aceste condiții, Oana Matache ar fi rămas fără o sursă de venit consistentă, acum traversând o perioadă nu prea bună din viața ei din punct de vedere financiar, relatează Cancan.

Ce a răspuns a dat Gina Matahe când a fost întrebată despre problemele financiare ale fiicei sale?

Gina Matache a confirmat subtil faptul că fiica sa cea mică, Oana, nu o duce prea bine cu banii, specificând că în ziua de astăzi toți oamenii au probleme financiare. De asemenea, a menționat că va aborda mai pe larg acest subiect pe pagina sa personală de Instagram.

„Cine nu are probleme financiare în ziua de astăzi?! Mai multe detalii despre acest subiect o să scriu pe pagina mea de socializare”, a spus Gina Matache, conform aceleiași surse.

Oana Matache, prima reacție după ce ea și noul ei iubit au intrat în vizorul internauților

Oana Matache și Radu Siffredi au fost ținta criticilor dure venite din partea internauților imediat după ce mama tinerei a dezvăluit public că nu este de acord cu noua relație a fiicei sale. Scandalul a luat proporții din ce în ce mai mari în momentul în care noul său iubit a fost acuzat inclusiv că reprezintă un pericol pentru cei doi copii, motiv pentru care, la acel moment, Oana Matache a decis să ia atitudine.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu to begin with), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez.

Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri, în așa hal cum au făcut-o anumite persoane.

Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în utlima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră. Acest înveliș de 'catastrofă' pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ajungă la final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care eu aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii.”, este o parte a mesajului pe care Oana Matache l-a transmis pe Instagram.