Oana Mizil, declarații incendiare despre scandalul cu Marian Vanghelie: "Primeam email-uri cum că Marian mă înșală"

Oana Mizil a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Marian Vanghelie, și cum au ajuns cei doi la un scandal de asemenea proporții, implicând chiar și autoritățile.

"Mi-au zis să fac plângere penală împotriva soțului meu"

Presa românească a sărit în aer după ce s-a aflat că Oana Mizil a făcut plângere penală împotriva soțului ei, pe motiv că ar fi agresat-o fizic. Ulterior, femeia s-a răzgândit și și-a retras solicitarea, dar și ordinul de protecție, care fusese emis preventiv, pentru ca aceasta să fie în siguranță. După toate acestea, însă, partenera de viață a lui Marian Vanghelie a dat cărțile pe față și a povestit exact cum s-au întâmplat lucrurile în acel moment.

Oana a dezvăluit că cearta ar fi pornit de la faptul că ea își dorea să plece mai repede în vacanță, iar fostul edil mai avea de rezolvat anumite probleme personale, pe care nu le putea amâna. De aici și până la o discuție care să degenereze nu ar fi fost decât un pas, căci soției lui Vanghelie i s-a făcut rău din cauza tensiunii și a ajuns la spital.

Femeia declară că ea nu a chemat poliția și nici nu ar fi făcut reclamația din proprie inițiativă, ci la sugestia oamenilor legii: "Vineri seară ne-am certat din cauza faptului că eu voiam să plecăm mai repede la mare și Marian nu putea, pentru că mai avea treabă în București. De la acest lucru ne-am certat, nu din alte motive cum se spune. Plus că eu am probleme cu tensiunea, am cortizonul ridicat. Vineri, atunci, am făcut tensiune și am ajuns la Spitalul Elias, nu am chemat eu poliția. Eu m-am trezit cu poliția lângă mine și mi-au zis să fac plângere penală împotriva soțului meu.", a povestit Oana Mizil, pentru Impact.ro.

Mai mult, mama fetiței lui Marian Vanghelie susține că totul a fost ceva "instrumentat" și că cineva încearcă să le dezbine constant familia, dovadă fiind și anumite mesaje de amenințare primite de Oana, după

împăcarea cu soțul ei:, a mai adăugat partenera fostului primar al Sectorului 5, pentru sursa citată.

"Marian este un bărbat gelos, nu ascund asta"

Referitor la zvonurile care indicau că un bărbat i-ar fi trimis numeroase mesaje și de aceea soțul ei ar fi cedat nervos, Oana Mizil a precizat că nu i-ar fi niciodată infidelă lui Marian Vanghelie, chiar dacă recunoaște că partenerul ei este o persoană geloasă.

De asemenea, femeia a ținut să sublinieze că s-a intersectat doar de două ori cu Bogan Diaconu în cadrul partidului și că nu ar putea vreodată să se apropie de un asemenea tip de bărbat: "Pe Bogdan Diaconu l-am văzut la partid de două ori în viață, atât, nimic mai mult. Atunci se vorbea că el ar avea o altă orientare sexuală. Ei, zi și tu? Cum aș putea să mă apropii de un bărbat care are altă orientare sexuală?

Marian este un bărbat gelos, nu ascund asta, și nu aș face lucrul ăsta niciodată, să îl înșel vreodată pe Marian. Marian este tatăl copilului meu. Eu am o familie, un copil și sper să mai avem un bebeluș. De doi ani mă chinui să devin mamă.", a încheiat Oana Mizil, pentru Impact.ro.