Oana Mizil, declarații suprinzătoare după scandalul cu Marian Vanghelie. Cei doi soți își mai doresc un copil: "Mă chinui să mai fac un copil"

Oana Mizil a făcut primele declarații după scandalul cu Marian Vanghelie. Soția fostului primar al Sectorului 5 al Capitalei a obținut chiar și un ordin de restricție împotriva acestuia, însă a renunțat, ulterior, la el.

Oana Mizil, primele declarații despre scandalul cu Marian Vanghelie

În urmă cu doar o zi, un nou scandal a izbucnit în showbiz. De data aceasta, Oana Mizil și Marian Vanghelie erau protagoniști, care au sunat la 112 după ce s-au certat.

Ba chiar mai mult, soția fostul edil al sectorului 5 al Capitalei ar fi susținut că a fost agresată de partenerul ei. Însă, după ce a reușit să își pună gândurile în ordine, a dat prima declarații despre cum a decurs totul.

Se pare că Marian Vanghelie nu a agresat-o, ci doar a luat-o pe brațul stâng, acesta fiind singurul atac fizic asupra ei.

Speriată de ieșirea nervoasă a partenerului ei, a decis să îl sperie pe acesta și a decis să plece de acasă și să obțină un ordin de protecție.

Ba chiar mai mult, aceasta și-a retras, ulterior, plângerea și chiar se gândește la cel de-al doilea copil cu soțul ei, semn că totul este extrem de bine în relația lor.

Oana Mizil si Marian Vanghelie[Sursa foto: Facebook]

„M-a luat de brațul stâng, m-a strâns și ăsta a fost singurul atac fizic asupra mea. Vă spun sincer. Am vrut să îl sperii un pic. Eu nu sunt obişnuită. În familia mea de acasă nu a existat niciodată o stare agresivă, deși bunicul a fost închis pe nedrept. Am vrut să îl sperii şi de aceea am decis să plec de acasă cu copilul, la mătuşa mea. Şi să obţin acest ordin de protecţie.

A devenit mai nervos decât de obicei. Acum, vineri seara, eu am vrut să plec sâmbătă la mare. El nu a vrut, a zis să plecăm peste două zile şi de aici tot tamtamul. A fost o ceartă un pic mai puternică decât orice ceartă care a fost în cei 10 ani în familia noastră. Îl susţin şi rămân partenera lui Marian Vanghelie şi, vă spun în premieră, mă chinui să mai fac un copil. Maria îşi doreşte încă un frate, o surioară, şi ne mai dorim un copil. Am o vârstă înaintată. Dacă Dumnezeu vrea, ne bucurăm. Dacă nu, ne mulţumim cu ce avem„, a declarat Oana Mizil, pentru România TV.