Oana Mizil, prima reacție după ce s-a scris că s-a despărțit de Marian Vanghelie. Cei doi formau un cuplu de mai bine de 10 ani | EXCLUSIV

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-ar fi despărțit, după mai bine de 10 ani de relație.

Cei doi nu erau căsătoriți civil, iar separarea s-ar fi produs pe cale amiabilă.

Fostul primar al Sectorului 5 și Oana și-ar fi spus adio, după o relație de 10 ani. Cei doi ar fi decis să meargă pe drumuri separate, iar primele informații cu privire la această separare au venit odată cu o postare pe care Oana Mizil a făcut-o în mediul online.

La scurt timp, textul de pe rețelele sociale a fost șters. Așa au explodat și informațiile și zvonurile cu privire la despărțire. Până la acest moment, nici unul dintre ei nu a infirmat sau confirmat vestea. Cuplul a fost extrem de discret, de-a lungul timpului, cu viața privată. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când ea avea 36 de ani și fostul primar de sector 43 de ani.

Oana Mizil, prima reacție după ce s-a spus că s-a despărțit de Marian Vanghelie

În cursul weekendului, presa a scris că Oana Mizil și Marian Vanghelia s-ar fi despărțit, după 10 ani în care au format un cuplu.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au contactat-o pe Oana Mizil, iar vedeta ne-a mărturisit că nu dorește să ofere declarații pe acest subiect.

a spus Oana Mizil.

Totodată, fostul primar de sector a fost și el discret. Politicianul a fost contactat în weekend de jurnaliști și a oferit o declarație scurtă cu privire la subiect, fără să confirme sau să infirme zvonurile apărute în mediul online.

"Nici nu am fost căsătorit cu Oana, ca să divorțez. Nu știu ce se întâmplă, dar o las pe ea să comunice ce vrea și unde vrea", a spus Marian Vanghelie pentru Click.

Oana Mizil și Marian Vanghelie [Sursa foto: Facebook]

Postarea de la care au pornit zvonurile privind despărțirea

În cursul weekendului, Oana Mizil a postat un mesaj pe Facebook prin care anunța că un capitol din viața ei s-a încheiat. Deși nu a precizat despre ce a fost vorba, fanii au început imediat să scrie în comentarii că ar fi vorba despre un divorț/ o despărțire de Marian Vanghelie.

„Un capitol din cartea vieții mele s-a încheiat! A fost frumos, a fost o experiență, a fost și dureros, a fost o binecuvântare! Domnul să ne lumineze calea!”, a fost mesajul postat de Oana Mizil în mediul online.

Marian Vanghelie [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Marian Vanghelie despre relația cu Oana Mizil

Marian Vanghelie și Oana Mizil formau un cuplu de mai bine de 10 ani. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când ea avea 36 de ani și era căsătorită cu omul de afaceri Jamil Thome, iar Marian Vanghelia avea 43 de ani și forma un cuplu Charlotte, femeie ce i-a fost și soție și i-a dăruit un băiețel.

Relația lor a fost una extrem de discretă, însă mereu au avut cuvinte de laudă la adresa celuilalt. În urmă cu mai mult timp, politicianul afirma că legătura dintre ei a fost una extrem de naturală, însă programul încărcat a făcut ca unele lucruri să se schimbe.

"Relația mea cu Oana este foarte naturală și normală! Ceea ce dumneavoastră nu știți este că atât eu, cât și doamna Oana suntem liberi în acest moment. Nu trebuie să anunțăm public în ce fel suntem liberi sau nu. În continuare relația noastră o să fie discretă.

Tot ce pot să vă spun este că de un an, din cauza programului complicat, din cauza stresului și a tuturor problemelor, eu și soția mea nu mai avem o relație așa cum am avut în ultimii 28 de ani. Am stabilit că relația noastră trebuie să existe doar pentru educația copilului", spunea, în urmă cu ceva timp, Marian Vanghelie.

