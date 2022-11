Oana Mizil s-a despărțit de Marian Vanghelie?! Anunțul cu care i-a pus pe toți pe gânduri: „Un capitol s-a încheiat”

In articol:

Oana Mizil, partenera lui Marian Vanghelie, a postat în mediul online un mesaj cu totul neașteptat, care ar da de înțeles că a pus stop relației cu fostul primar al Sectorului 5.

Fără să ofere prea multe detalii despre situația sa actuală, a menționat că a pus punct unui capitol important din viața sa, cu bune și cu rele. Cei doi au împreună o fetiță.

În urmă cu un an, pe data de 24 iulie 2021, Oana Mizil, în vârstă de 46 de ani, a ajuns la Spitalul Elias din capitală, având nevoie de îngrijiri medicale după ce ar fi fost supusă agresiunii fizice de către Marian Vanghelie, în ciuda declarațiilor fostului primar, care a menționat că nu a fost vorba decât de o ceartă mai aprinsă, moment în care soției sale i-ar fi crescut tensiunea brusc.

La acel moment, pe numele lui Marian Vanghelie a fost emis un ordin de restricție provizoriu, urmând ca la scurt timp cei doi să se împace.

Mesajul postat de Oana Mizil pe rețelele de socializare, cu doar câteva momente în urmă

Oana Mizil ar fi dat de înțeles că relația sa alături de Marian Vanghelie a ajuns la final. S-ar părea că presupusul episod de violență domestică nu a fost decât începutul a ceea ce avea să se termine un an mai târziu. La circa două ore de la postarea mesajului despre despărțire, Oana Mizil a șters mesajul de pe rețelele de socializare.

„Un capitol din cartea vieții mele s-a încheiat! A fost frumos, a fost o experiență, a fost și dureros, a fost o binecuvântare! Domnul să ne lumineze calea!”, a fost mesajul postat de Oana Mizil în mediul online.

Chiar dacă nu a menționat clar ce se întâmplă în viața ei, internauții s-au gândit imediat că este vorba despre concretizarea divorțului de Marian vanghelie.

„Deci, divorț”, „Multa sănătate alături de fiica ta”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de internauți.

Ce a spus Marian Vanghelie în momentul în care a fost întrebat dacă și-a lovit soția, în urmă cu un an

La momentul incidentului de acum un an, Marian Vanghelie s-a apărat spunând că nu și-a lovit niciodată partenera, însă a recunoscut că au avut un schimb de replici cu tonul ridicat.

„Sub nicio formă nu mi-am lovit soția. Este adevărat că ne-am certat, soției mele i-a crescut brusc tensiunea și i s-a făcut rău, așa că am chemat salvarea. A venit Salvarea, am spus că ne-am certat, că am țipat. Au întrebat dacă o transportă la spital, am spus că da și atunci au dus-o la Elias. Acolo, conform legii, când au auzit că de la ceartă, au chemat Poliția, că așa spune legea”, a spus Marian Vanghelia la vremea respectivă..