Oana Mizil va petrece sărbătorile cu Marian Vanghelie! Ce spune despre împăcare: "Las totul în mâna Domnului" | EXCLUSIV

In articol:

Paștele este un motiv de bucurie în fiecare familie, iar Oana Mizil și Marian Vanghelie nu fac categoric o excepție.

Cei doi vor petrece Paștele împreună, alături de restul familiei și mai ales de fiica lor. Cel care a dat primul vestea a fost fostul primar al Sectorului 5, iar Oana Mizil a confirmat pentru WOWbiz.ro că se reunesc în formulă completă de sărbători.

Deși s-au separat la finalul anului trecut, Oana Mizil și Marian Vanghelie au rămas în relații bune, iar anul acesta vor petrece Paștele împreună, fericirea fetiței lor fiind extrem de importantă pentru amândoi. Odată ce s-a aflat că Oana Mizil și Marian Vanghelie vor petrece Paștele împreună, în presă au apărut și primele speculații cu privire la o împăcare.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au stat de vorbă cu Oana Mizil și au aflat exact cum stau lucrurile, dar și ce planuri are pentru această primăvară și mai ales ce tradiții respectă cu strictețe înainte de Paște.

Oana Mizil petrece Paștele în familie, alături de Marian Vanghelie

Oana Mizil a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre programul de Sărbători, iar Paștele îl va petrece în familie, alături de tatăl fetiței sale. Fericirea micuței este extrem de importantă pentru cei doi.

Citește și: Vedetele respectă cu strictețe tradițiile din Săptămâna Mare! Înainte de Paște, divele renunță la fițe și tentații: "Țin post negru"| EXCLUSIV

În ceea ce privește o posibilă împăcare, vedeta a mărturisit că preferă să lase lucrurile în voia lui Dumnezeu, căci acesta știe cel mai bine ce planuri are pentru fiecare dintre noi.

"Paștele îl petrecem în familie, pentru cea mică. Consider că cel mai bine pentru toată lumea și pentru mine, și pentru tatăl fetiței, bucuria este să o vedem pe ea fericită.

Citeste si: Carina nu încetează să spună răutăți despre Andreea! Concurenta nu vrea să mai comunice deloc cu ea: „Transmiți falsitate, nu vreau s-o iau”- kanald.ro

Citeste si: O fată de 19 ani riscă să fie ucisă de un pluton de execuție, după ce a fost reținută pe aeroport. Ce i-au găsit în bagaje- stirileprotv.ro

Acum, nu pot să spun de împăcare, las totul în mâna Domnului. Cum va fi așa va fi. Nu împing eu lucrurile de la spate, suntem mult mai bine, suntem mult mai liniștiți", a mărturisit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Oana Mizil și Marian Vanghelie [Sursa foto: Instagram]

Oana Mizil ține post negru înainte de Paște

Vedeta ne-a mărturisit că respectă cu strictețe tradițiile de Paște, iar începând din Joia Mare alege să țină post negru până în Duminica Mare.

Citește și: Oana Mizil, mai sinceră ca niciodată! Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit cum depășește momentele grele și cine o susține în afaceri: "Vorbesc cu el zilnic"| EXCLUSIV

"În prezent, eu merg numai pe calea Domnului, iar Săptămâna Mare pentru mine este sfântă. Mergem miercuri, joi la biserică. Nu lipsim nici în Vinerea Mare. Mergem la slujbele respective din zilele respective.

De miercuri până sâmbătă eu țin post negru în fiecare an, acum suntem în perioada postului. Mă rog foarte mult și am așa o apropierea cu Divinitatea mai mare ca de obicei", a mai dezvăluit Oana Mizil, în exclusivitate.

Citeste si: „O să mor, e clar că acolo se ajunge.” Armin Nicoară, dezvăluiri cutremurătoare despre boala care îl macină de mai mulți ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 aprilie 2023. Ce sărbătoare este în Miercurea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: „A doua zi, fără ca mama ei să fie bolnavă sau ceva, a murit.” Gina Matache a suferit enorm în urma celor două mariaje eșuate- radioimpuls.ro

Oana Mizil [Sursa foto: Instagram]

Cum a găsit-o primăvara pe Oana Mizil

Primăvara a fost un moment de mare bucurie pentru Oana Mizil, căci tocmai ce și-a extins afacerea cu dulciuri. Vedeta a slăbit 24 de kilograme și arată senzațional, iar în prezent se concentrează pe afaceri și viața personală.

"Această primăvară m-a găsit slabă, cu 24 de kilograme mai puțin. Sunt foarte fericită, sunt bucuroasă, puternică. Am o credință mai puternică în mine, sunt mult mai apropiată de Dumnezeu.

Am multe planuri, eu sunt Leu și un Leu visează mult. Cam tot ce am visat în viața aceasta mi-am pus și în practică, deci am planuri frumoase, atât pe zona de afacere, cât și în viața personală, pentru fetița mea", a mai povestit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!