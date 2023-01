Oana Moșneagu a povestit abia acum ce s-a întâmplat în relația ei cu Vlad Gherman: "Cu nervii întinși la maxim. Nu mai pot, nu mai vreau". Decizia pe care au luat-o fără să stea pe gânduri

In articol:

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, dar puțini știu că până să ajungă să aibă o relație solidă au trecut prin multe momente dificile.

Actrița recunoaște că ea și iubitul ei chiar au apelat la un terapeut la un moment dat, ca să poată depăși situațiile cu care se confruntau.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au fost pe punctul de a se despărți, la începutul relației: "Am fost și în punctul în care unul a zis: nu mai pot, nu mai vreau!"

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au ținut mult timp povestea de dragoste departe de luminile reflectoarelor, până să-și oficializeze relația în spațiul public. Cu toate acestea, fanii au primit cu brațele deschise vestea că cei doi formează un cuplu.

Puțini știu, însă, și cu ce probleme s-au confruntat actorii la început. Oana recunoaște că au fost momente când ea și Vlad au fost pe punctul de a se despărți, așa că au decis să meargă la terapeut: "Am fost și în punctul în care unul a zis: 'nu mai pot, nu mai vreau', dar, din fericire, am reușit de fiecare dată să depășim momentele care păreau fără ieșire. Cu multă comunicare, răbdare, uneori cu nervi întinși la maximum, cu efort, cu muncă cu propria persoană și chiar cu ajutorul unui terapeut de cuplu.

Da, da, noi am apelat la unul chiar la începutul relației noastre. Știu, vor fi cititori consternați de treaba asta. Dar eu nu cred că trebuie să aștepți să fii în pragul divorțului ca să apelezi la un terapeut, așa cum nu te duci la medic înainte de ultima suflare, te duci de la primele semne de boală.", a declarat Oana Moșneagu, pentru viva.ro.

Oana Moșneagu: "Amândoi am suferit destul de mult înainte să fim împreună"

Oana Moșneagu mărturisește că decizia de a merge la terapeut a fost dintre cele mai bune hotărâri pe care ea și Vlad Gherman le-au luat cu privire la relația lor, și asta pentru că au reușit, într-un final, să treacă peste traumele din trecut: "Mă bucur că am făcut asta în cele mai critice momente ale noastre. Pentru că amândoi am suferit destul de mult înainte să fim împreună, nu am intrat în relația noastră vindecați, deci cu ceva frici și traume care ne împiedicau și încă ne mai împiedică uneori, dar ne revenim din ce în ce mai ușor.

Și amândoi ne dorim să ne învățăm unul pe celălalt și să fim fericiți împreună, așa că toate eforturile sunt făcute pentru că amândoi simțim că merită.", a mai spus Oana Moșneagu, pentru sursa citată.

