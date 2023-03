Oana Moșneagu și Vlad Gherman au recunoscut de ce le-a fost teamă la începutul relației! Ce au făcut fără să stea prea mult pe gânduri

In articol:

Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din țara noastră. Cei doi actori sunt împreună de peste doi ani iar lucrurile par să funcționeze de minune în relația lor.

Iată încă că, la început, aceștia au avut parte de un ajutor foarte important, care i-a făcut pe ambii să gestioneze altfel problemele cu care s-au confruntat în trecut.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au luat această decizie chiar de la începutul relației

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au dat seama de ceva timp că sunt meniți unul pentru celălalt. De atunci, aceștia au luptat mereu ca relația lor să funcționeze, ceea ce se și întâmplă.

La început însă, pentru că fiecare partener venea cu un bagaj emoțional semnificativ din legăturile amoroase anterioare, cei doi actori au decis să apeleze la terapie de cuplu.

„Nu știu dacă este terapia secretul. Dacă ai nevoie, clar te ajută foarte mult. Eu cred că terapia individuală sau de cuplu este un fel de must have în ziua de astăzi. În sensul în care dacă înainte nu știam cum să ne rezolvăm problemele sau nu știam ce se întâmplă cu noi într-un anumit moment și nu găseam răspunsurile, asta aplicându-se și la nivel de cuplu, în ziua de astăzi avem acest instrument la care putem să apelăm și putem să salvăm niște lucruri, niște începuturi care poate pot fi ratate sau eșuate altfel sau chiar pe noi ca persoane, ca indivizi. Este un instrument foarte important pe care foarte multă lume se teme să îl folosească. Cumva, au impresia că dacă fac terapie pot fi judecați, criticați. Mai ales, dacă faci terapie de cuplu, cum am făcut noi la începutul unei relații, cred că lumea îți pune eticheta de: „Băi frate, dacă ăștia nici la început nu au fost în stare, când începuturile sunt frumoase…” Începuturile sunt frumoase, adevărat, dar sunt, în același timp, foarte grele.”, a povestit actrița, pentru Ego.ro.

Actrița mai crede că stare emoțională a fiecărui partener influențează foarte mult modul în care se desfășoară relația de cuplu. Din acest motiv, artista este foarte fericită că atât ea, cât și Vlad, și-au rezolvat problemele cu care au rămas din trecut înainte de a începe această relație.

„Dacă nu intri vindecat într-o relație, normal că iei cu tine tot felul de traume sau de răni și ai tot felul de frici care nu te lasă să te apropii de omul respectiv cât ar trebui și să investești cât ar trebui să investești. Există un om care te poate ajuta”, a mai spus Oana Moșneagu.

Artiștii au decis să își rezolve problemele, pentru ca relația lor să funcționeze.

