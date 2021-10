Oana Pellea a fost confirmată pozitiv cu COVID-19. Actrița s-a vaccinat cu ambele doze: "E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul!"

In articol:

Oana Pellea a anunțat în urmă cu puțin timp că a primit rezultatul unui test Covid pe care l-a efectuat, iar acesta a fost pozitiv. Actrița luase deja în urmă cu o săptămână decizia de a se carantina din proprie voință, după ce a intrat în contact cu o persoană suspectă de COVID-19.

Oana Pellea a anunțat că s-a infectat cu COVID-19

Oana Pellea a presimțit infectarea cu noul coronavirus, în urma interacțiunii cu o persoană care avea simptome specfice. Mai mult, marea actriță a decis chiar să își anuleze toate spectacolele și să îi potejeze pe cei din jur, chiar dacă inițial rezultatul testelor fusese negativ.

Acum, la câteva zile de la autocarantinare, când a făcut un nou test, Oana Pellea a mărturisit că de data aceasta a ieșit pozitivă la COVID-19, însă este împăcată sufletește că a făcut ceea ce era moral și corect: "Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămâna am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat în contact cu o persoană suspectă a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presa a scris: 'Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat'. Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat! Era o decizie responsabilă! Reacția presei da… mi se pare incredibilă! E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Astăzi am primit rezultatul PCR -POZITIV." , a transmis Oana Pellea, pe contul ei de Facebook.

Cum se simte actrița în aceste momente?

Oana Pellea a dezvăluit că starea ei de sănătate este bună și nu are o formă gravă a bolii, din cauza că a ales să se vaccineze cu ambele doze.

De asemenea, marea actriță a ținut să transmită faptul că va rămâne în continuare în izolare, atât cât indică legea și i-a rugat pe cei de acasă să aibă grijă de ei, în situația actuală: "Traversez o formă ușoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Aveți grijă de voi și de cei de lângă voi!", a mai adăugat Oana Pellea, pe contul personal.