Oana Popescu, dansatoarea concediată de Delia, a devenit o antreprenoare de succes! Trasformare uriașă pentru ex-iubita lui Bendeac! Dezvăluiri exclusive

În urmă cu un deceniu, Oana Popescu era o nelipsită apariție mondenă. Bruneta făcea parte din trupa de dansatoare a Deliei și în timp îi devenise acesteia și o bună prietenă.

Concediată de Delia prin sms

La un moment dat, ea a avut o relație de scurtă durată cu Mihai Bendeac, lucru care a făcut-o și mai celebră.

În 2011, Delia a decis să o concedieze pe Oana, care recunoștea la vremea respectivă că artista a fost deranjată de popularitatea ei.

"Da, este adevărat că sunt șomeră. Aveam discuții cu Delia în care îmi dădea de înțeles că nu e de acord că am devenit vedetă. M-a dat afară printr-un sms, anunțându-mă că nu mai fac parte din trupă", spunea Oana Popescu. Ulterior, bruneta a decis să se retragă din showbiz. În prezent este căsătorită cu dansatorul Rareș Cojoc și tocmai a devenit și mămică pentru a doua oară.

Anii au trecut, iar viața Oanei s-a schimbat mult în bine. În urmă cu doi ani, ea a demarat o afacere ”de la zero” și a reușit să devină în scurt timp un antreprenor de succes. Femeia de afaceri Oana Cojoc (aceeași persoană cu Oana Popescu) are un business cu produse pentru copii și a dat aparițiile în reviste mondene pe cele din publicațiile economice.

Oana Popescu, 100.000 de euro în primele 7 luni de business

„În 2019 am zis să pornesc pe drumul acesta. Copilul meu avea şase luni, îmi doream să găsesc ceva de nişă, să îl îmbrac diferit. Visul meu era să fiu mamă şi apoi am zis că vreau să fac şi altceva. Nu ştiam în ce mă bag, iniţial nu mă implicam la producţie. Când am început nu aveam experienţă şi de aceea era şi frica de a continua“, a declarat Oana în Ziarul Financiar.

Așa arată Oana astăzi

Fosta dansatoare a început cu o investiție de 20.000 de euro într-un brand nou de haine pentru copii pe care le confecționează la un atelier propriu și le vinde online sau în showroom. La 7 luni de la deschidere, ea reușise să ajungă la vânzări de 100.000 de euro iar anul 2020 l-a încheiat cu o cifră de afaceri de 537.500 de lei și un profit de 76.000 lei.

Următorul pas pentru Oana este să-și deschidă un magazin într-un mall, vis pe care l-ar putea atinge în perioada următoare, dacă lucrurile continuă să meargă bine. Ea a dezvăluit pentru sursa citată că aproape toți banii câștigați trebuie reinvestiți în primii 2-3 ani pentru ca afacerea să poată deveni cu adevărat una importantă.

