Oana Radu a dezvăluit motivul pentru care nu își dorește să devină mamă, în acest moment! "Nu știu cum pot să gestionez situația"

Oana Radu este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Aceasta se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Este căsătorită cu antrenorul ei de fitness, Cătălin Dobrescu, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Motivul pentru care Oana Radu nu își dorește copii prea curând

Deși este extrem de fericită în relația cu Cătălin Dobrescu, Oana Radu susține vehement, că în prezent, nu își dorește să devină mamă. Nu exclude această posibilitate în viitor, însă, pentru moment, e bine cu viața pe care o are. Într-una dintre edițiile emisiunii "Detectorul de minciuni", difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și prezentată de ea, l-a avut invitat pe Andrei Ungureanu, cunoscut drept omul cu Tourette.

Aceasta l-a întrebat pe influencer dacă își dorește să aibă copii. După ce a răspuns afirmativ și a argumentat, invitatul a fost curios și ce spune artista. Astefl, Oana Radu nu s-a abținut și a răspuns la întrebarea lui Andrei, motivându-și alegerea.

"Mie întrebările astea cu îți dorești copii, vrei să te căsătorești, vrei să nu știu ce, nu îmi plac. Momentan nu vreau copii, pentru că am 28 de ani și consider că sunt mult prea imatură pentru a avea grijă de un copil. Plus că, fac foarte multe lucruri și nu știu dacă aș putea să renunț la toate lucrurile pe care le fac. N-aș ști să îți spun cum pot să gestionez situația." , a declarat Oana Radu, în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni".

Oana Radu și-a dorit să moară

Celebra cântăreață a dezvăluit, în emisiunea lui Mihai Ghiță, că și-a dorit să moară, din cauza atacurilor de panică de care suferea.

Vedeta de televiziune se ruga să-i fie rău, pentru ca totul să se termine odată. Oana Radu a mărturisit că trăia fiecare zi într-o tensiune maximă.

"Eu din cauza atacurilor de panică în situația în care eram, îmi doream să mor. Nu am luat tratament, luam toate ceaiurile de plante posibile și mă rugam la Dumnezeu să mi se facă rău și să mor, să se termine odată pentru că nu mai puteam. În fiecare zi trăiam o tensiune oribilă. Stăteam la spital și așteptam vești, care la un moment dat au început să vină vești bune. Din momentul ăla eu am zis, omul ăsta va trăi și eu îl voi ajuta. Eu eram în stare să fac tot ca să fie fericit, chiar dacă nu mai aveam nicio treabă, pentru că noi nu mai aveam nicio treabă, chiar dacă locuiam în aceeași casă", a mărturisit Oana Radu, în emisiunea "În Oglindă".