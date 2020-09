In articol:

Oana Radu a trecut prin momente dificile în urmă cu doar o seară. Deși trebuia să meargă la o filmare, cunoscuta artistă a avut parte de o întâmplare neașteptată! Cântăreața a rămas pe străzi și a trebuit să intre în casă pe geam.

Oana Radu a rămas pe străzi

Seara trecută, cunoscuta artistă trebuia să ajungă la o emisiune, acolo unde era invitată, însă nu a mai ajuns. Cântăreții, care au ajuns la emisiunea respectivă și cu care trebuia să prezinte Oana noua piesă, au declarat faptul că vedetei i s-a stricat mașina și că trebuie să o lase la un service.

În această dimineață, Oana le-a povestit toată peripeția internauților, însă nu a dat foarte multe detalii despre această întâmplare. Artista a declarat faptul că a ajuns acasă destul de târziu și pentru că nu mai avea cheile, a trebuit să apeleze la un vecin. Se pare că vedeta a intrat în casă pe geam la ora două noaptea.

Cunoscuta cântăreață, momente dificile

”Am dormit doar 3 ore. Am avut o zi foarte, foarte grea. Am întâmpinat destul de multe dificultăți. Am avut o zi plină de peripeții. (...) Uneori când muncim și facem lucruri ni se mai întâmplă și alte lucruri care nu ne sunt favorabile. Cert este că am ajuns azi-noapte la ora 02:00 și ceva, nu aveam cheie să intru în bloc, noroc cu vecinul meu, care mi-a deschis. Am intrat pe geam la două noaptea”, a declarat artista pe contul personal de Instagram.