Oana Radu a trecut cu bine peste moartea fostului ei iubit și de trei luni este într-o relație cu antrenorul ei de fitness. Artista care acum este și concurentă în competiția „Bravo, ai Stil! Celebrities” este foarte fericită în noua relație care a evoluat rapid.

După trei luni de relație în care viața Oanei s-a schimbat radical, Cătălin Dobrescu a făcut pasul cel mare și-a cerut-o de soție.

Oana Radu de la „Bravo, ai Stil! Celebrities” a zis cel mai important „DA” din viața ei. Primele declarații

Oana Radu a împărtășit cu fanii de pe Instagram marea veste și le-a povestit că a fost cerută de soție cu inelul visurilor ei.

„Dragilor, vreau să vă zic ceva, dar nu știu cum să încep. Mai țineți minte că am postat eu un inel pe care mi-l doream foarte mult? Un inel albastru. O să postez poza cu el să vedeți că am postat-o la un moment dat. Pe 19 ianuarie am postat poza cu inelul și va povesteam ca dacă vreodată voi vrea să fiu cerută în căsătorie sau voi fi cerută în căsătorie, cu inelul ăla vreau să fiu cerută. Uitați-vă ce am pe deget. Și dacă acum vă întrebați cum de am acest inel pe deget, nu mi l-am cumpărat singură și da, am fost cerută în căsătorie. Nu-mi să cred că vă zic asta, nu-mi vine să cred cât sunt de fericită, dar da, Cătălin m-a cerut în căsătorie. Am zis „da”!

Știu că o să apară cârcotași care o să zică vai dragă, dar dacă nu era inelul plin de dimante nu erai la fel de fericită. da, eram foarte fericită și sunt fericită alături de el și ăsta a fost și motivul pentru care am fost atât de volubilă și am simțit nevoia să știe cât mai multă lume că sunt fericită. Nu știu dacă voi o considerați o greșeală sau nu. Eram fericită și dacă mă cerea cu un inel de la pufuleții cu surprize.” a spus Oana Radu, aseară, pe Instastory.

După ce a împărtășit marea veste cu fanii de InstaStory, Oana Radu a postat fotografia cu inelul și pe contul ei de Instagram, cu un mesaj simplu, dar care exprima bucuria pe o resimte artista în aceste momente importante din viața ei.

„DA pentru toata viata cu tine @catalin_dobrescu6 ! Te iubesc ❤️”. La scurt timp după ce a postat fotografia, i-a răspuns și viitorul soț: „Și eu te iubesc contesa mea❤️❤️❤️ Bunul Dumnezeu sa ne ajute🙏🙏🙏”.