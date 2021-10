Oana Radu, dezvăluiri dureroase din viața personală: "Am avut parte de violență fizică și verbală. N-am făcut nimic, am stat acolo. N-am plecat"

In articol:

Oana Radu a dezvăluit că a trecut prin multe perioade de cumpănă de-a lungul vieții, din care a învățat lecții importante. Artista a povestit, în cadrul unui interviu recent, cum și-a trăit copilăria după ce a fost părăsită de tată, dar și care au fost momentele care au marcat-o și care i-au lăsat urme adânci în suflet.

Oana Radu, victima violenței fizice și verbale

Oana Radu a mărturisit că adolescența i-a fost umbrită de kilogramele în plus pe care le avea la acea vreme, iar din această cauză ajungea de multe ori să intre în relații greșite, în care nu era tratată așa cum și-ar fi dorit. Artista a povestit că la un moment dat chiar a fost victima agresiunii fizice și verbale, însă nu a luat nicio decizie în această privință, de teamă că nu își va mai găsi un alt partener: "Am intrat la un moment dat în niște relații greșite, pentru că atunci când nu te place cine vrei tu, accepți ce se poate.

Eu am fost în iad. Acele senzații pe care le ai sunt iadul pe Pământ. Am avut parte de violență fizică și verbală. N-am făcut nimic, am stat acolo. N-am plecat. La vârsta pe care o aveam atunci credeam că oamenii se pot schimba. Atunci nu aveam încrederea că o să poată să mă iubească cineva vreodată, din cauza frustrărilor pe care le aveam.", a declarat Oana Radu, într-un interviu pentru "Teo Show".

Totuși, solista spune că cel mai dur moment al vieții ei a fost cel în care fostul iubit, Alin, și-a pierdut viața, într-un mod dureros: "Pentru mine au fost 2 ani de anxietate. Cel mai dur moment din viața mea are legătură cu moartea lui Alin (fostul iubit), deși la momentul respectiv nu am reușit să-mi exprim foarte bine durerea, nici eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Eram atât de șocată de ceea ce trăiam, eram pe calmante, cumva mă simțeam vinovată că eu trăiesc și el nu.", a mai adăugat vedeta, pentru sursa amintită.

Oana Radu, lipsită de dragostea paternă

Eșecul în amor la vârste fragede nu a fost singurul lucru care a marcat-o pe Oana Radu. Artista a dezvăluit că întreaga copilărie s-a confruntat cu lipsa tatălui ei, care a ales să își părăsească familia la doar 3 săptămâni de când vedeta a venit pe lume. Cu toate că mama cântăreței a mai sperat la o împăcare și la faptul că bărbatul își va accepta copilul în cele din urmă, femeia a decis într-un final să divorțeze și să pună capăt unui mariaj nefericit: "Mami m-a crescut singură de la vârsta de 3 săptămâni, tati a ales să plece de lângă noi, a părăsit-o când eu eram destul de mică. La început judecam decizia asta a lui, pentru că mi-a lipsit foarte mult și mi-au lipsit foarte multe.

Mami, deși își dorea să suplinească această dragoste de tată, nu a reușit niciodată, pentru că dragostea de tată, e dragoste de tată. În comportamentul meu, mai târziu, s-a văzut această lipsă paternă. Financiar ne-a fost destul de greu. Mami era mai tot timpul împrumutată pe la colegi, pe la diferite cunoștinte, pentru a-mi susține mie activitățile extrașcolare. El (tatăl) se mai întorcea fugitiv pe la aniversările mele, s-a mutat singur în Craiova.

La vârsta de 7 ani ai mei mami a hotărât să divorțeze, pentru că ea a tot sperat să se întoarcă. Atunci când doi oameni se despart, e clar că nu e vina doar a unuia, vina e colectivă. Cumva eu nu aveam nicio vină. Și el a ales să nu mă caute. A ales să plece și cumva, din cauza asta, eu nu știu ce înseamnă dragostea de tată.", a încheiat Oana Radu, pentru aceeași sursă.