Oana Radu l-a prins cu minciuna pe sotul ei! Cantareata il are invitat pe partenerul de viata, la “Detectorul de minciuni”, emisiune care poate fi vizionata pe canalul de YouTube theXclusive

Oana Radu, prezentatoarea “Detectorul de minciuni”, emisiune care poate fi vizionata pe canalul de YouTube theXclusive, il are ca invitat in editia din aceasta saptamana chiar pe sotul ei, Catalin Dobrescu. Cantareata se arata entuziasmata sa-l supuna tirului de intrebari incomode, sub presiunea detectorului de minciuni.

“Fete si baieti din toata tara, editia din aceasta zi minunata va fi incendiara, unica, spectaculoasa si de abia o astept pentru ca invitatul nostru este nimeni altul decat sotul meu, Catalin Dobrescu ”, spune Oana Radu.

“Ti-a spus lumea ca esti un gigolo?”, este una dintre intrebarile la care sotul Oanei Radu a picat testul detectorului de minciuni.

“Eu cred ca i-a spus si minte… Adica, nu-ti spun oamenii din jurul tau, mai, cat de bine arati?”, se intreaba retoric Oana Radu, moment in care explicatiile sotului ei incep sa curga.

Editia integrala, in cadrul careia Oana Radu si-a supus sotul la “Detectorul de minciuni” o puteti urmari aici, https://www.youtube.com/watch?v=YCqsnFzHWsM, pe canalul de YouTube theXclusive.