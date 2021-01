Oana Radu la un pas să fie părăsită de soț fiindcă mânca pe furiș: ” A început să mă cântărească zilnic și vedea că eu mă îngraș”

Oana Radu mânca pe furiș, iar soțul intenționa să o părăsească. Vedeta a luat atunci o decizie.

Oana Radu a făcut dezvăluiri incredibile pe rețelele de socializare. Vedeta a fost la un pas să fie părăsită de soț fiindcă mânca pe furiș. După ce soțul artistei și-a făcut bagajele, Oana Radu a luat o decizie radicală.

Oana Radu a slăbit peste 100 de kilograme, dar parcursul nu a fost deloc ușor. Vedeta a mărturisit cât de greu i-a fost să ajungă la greutatea ideală.

Oana Radu la un pas să fie părăsită de soț

Oana Radu le-a povestit fanilor că s-a luptat cu problemele de greutate și că soțul său, Cătălin Dobrescu , a început să o cântărească în fiecare zi pentru că începuse să ia în greutate. Oana a mărturisit că soțul său și-a făcut bagajele și a vrut să plece de acasă, după ce a aflat că mănâncă pe furiș.

”Am început să mănânc în baie, până când Cătălin a început să mă cântărească zilnic și vedea că eu mă îngraș. Îi spuneam că am reținut apă, minciuni. Până într-o zi, când am avut o discuție serioasă cu Cătălin și aproape că a vrut să plece. A considerat că din cauza viicilor mele nu mai putem fi împreună. El mi-a spus clar că își dorește de la mine să schimb asta la mine și i-am promis că schimb tot și nu făceam. Mi-a zis că o să plece și și-a făcut bagajele. Atunci a fost momentul în care mi-am dorit să slăbeasc”, a declarat Oana Radu.

Oana Radu a luat o decizie importantă

Oana Radu a decis să renunțe la mâncare și să aibă o dietă echilibrată, iar soțul său, antrenor de fitness , i-a fost alături și nu a părăsit-o.

”Am realizat că din viața noastră oamenii pot pleca oricând, pot pleca fără ca noi să știm sau fără ca noi să preconizăm că o să se întâmple și am zis așa: ”Omul ăsta poate chiar o să plece”. N-am dormit toată noaptea. Am stat în sufragerie și am plâns. Nu am dormit. El s-a trezit și a văzut că am ochii plânși și i-am zis că am mâncat pe furiș și că din acel moment o să mă lupt să slăbesc și să arăt bine pentru mine. Atunci mi-a promis că nu o să plece. Din momentul ăla nu a mai existat mâncare. Mi-am dat seama cât de important este el pentru mine”, a mai spus artista.