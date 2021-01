Oana Radu, părăsită de sot?! Artista a recunoscut tot: ”Și-a făcut bagajele”

Oana Radu a făcut dezvăluiri incredibile din viața de cuplu! Cât a avut de suferit artista din cauza faptului că mânca pe ascuns!

In articol:

Oana Radu a mărturisit câteva episoade dureroase din viața ei, dar și din procesul de slăbire. Artista este una dintre cele mai ambițioase femei din întreaga țară, atunci când vine vorba de kilogramele date jos. Este un exemplu demn de urmat, luptând în fiecare zi a vieții sale, pentru ca rezultatul să fie așa cum își dorește.

Citeste si:Andreea Tonciu, ceartă monstru cu soțul ei! Discuțiile aprinse care i-au alertat pe vecini: „Am făcut depresie...”

Cântăreața a reușit să slăbească peste 100 de kilograme, ajungând în momentul de față la o siluetă uluitoare. Blondina a vorbit despre situațiile grele cu care s-a confruntat de-a lungul procesului de slăbire.

Oana Radu, părăsită de soț?!

Oana Radu și-a pus sufletul pe tavă în fața urmăritorilor ei de pe rețelele sociale, vorbind astfel despre perioadele foarte grele din viața ei, de-a lungul întregului proces de slăbire. Oana a mărturisit că în viața ei, destul de recent, a existat o perioadă în care nu și-a putut controla problemele cu greutatea. Vedeta a povestit cum a ajuns să mănânce pe furiș, în baie, pentru ca soțul ei să n-o vadă.

Citeste si: VIDEO LUPTE DE STRADĂ între susţinătorii lui Donald Trump şi protestatari Antifa: Au fost bătuți şi poliţiştii - libertatea.ro

Citeste si: Studenta găsită moartă în Iași avea în buzunar un bon fiscal de la Dedeman. Ea a cumpărat colierele care au ucis-o EXCLUSIV - bzi.ro

Citeste si:Oana Radu regretă comportamentul din „Bravo, ai Stil, Celebrities”: „Cel mai dureros a fost că în acele mesaje găseam puțin adevăr despre mine!”

Cătălin ar fi decis să plece de acasă, după ce ar fi aflat ce face Oana, referitor la mâncatul pe ascuns. ”Am început să mănânc în baie, până când Cătălin a început să mă cântărească zilnic și vedea că eu mă îngraș. Îi spuneam că am reținut apă, minciuni. Până într-o zi, când am avut o discuție serioasă cu Cătălin și aproape că a vrut să plece. A considerat că din cauza viicilor mele nu mai putem fi împreună. El mi-a spus clar că își dorește de la mine să schimb asta la mine și i-am promis că schimb tot și nu făceam. Mi-a zis că o să plece și și-a făcut bagajele. Atunci a fost momentul în care mi-am dorit să slăbească”, a spus Oana Radu.

Oana Radu si Catalin[Sursa foto: Instagram]

Vedeta a povestit că în acel moment a realizat cât de important este soțul ei pentru ea. Astfel, a făcut orice ca să nu-l piardă, iar Cătălin i-a promis că nu va pleca niciodată de lângă ea.

”Am realizat că din viața noastră oamenii pot pleca oricând, pot pleca fără ca noi să știm sau fără ca noi să preconizăm că o să se întâmple și am zis așa: ”Omul ăsta poate chiar o să plece”. N-am dormit toată noaptea. Am stat în sufragerie și am plâns. Nu am dormit. El s-a trezit și a văzut că am ochii plânși și i-am zis că am mâncat pe furiș și că din acel moment o să mă lupt să slăbesc și să arăt bine pentru mine. Atunci mi-a promis că nu o să plece. Din momentul ăla nu a mai existat mâncare. Mi-am dat seama cât de important este el pentru mine”,a mai povestit artista.