Oana Radu și-a aniversat ieri ziua de naștere, motiv de fericire, dar în același timp și unul de tristețe pentru că este prima aniversare de la moartea iubitului ei.

Oana Radu, prima aniversare de la moartea iubitului ei. Cu cine și-a petrecut ziua de naștere

Cântăreața a împlinit frumoasa vârstă de 26 de ani și a ales să petreacă la munte, în orașul Brașov. Oana a avut noroc de o vreme frumoasă cu multă zăpadă și un piesaj montan de vis.



În prima parte a zilei, Oana a participat la câteva drumeţii pe munte, iar seara a lăsat hainele groase, de iarnă, pentru o rochie sexy, cu un decolteu generos.

La ziua de naştere a vedetei au participat câţiva prieteni apropiaţi şi nu a lipsit nici instructorul de fitness Cătălin Dobrescu, cu care recent s-a speculat că ar fi într-o relaţie. Aceştia au petrecut câteva zile de neuitat la munte.

„Sunt singură că 2020 va fi un an foarte bun şi prosper pentru toată lumea. Am avut un an foarte greu, am trecut prin momente foarte grele şi încerc să mă bucur de viaţa, că e tot ceea ce poţi să faci în astfel de situaţii", le-a transmis Oana pe Instagram fanilor săi, fiind copleşită de mesajele frumoase primite de la aceştia.