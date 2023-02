Oana Radu s-a fotografiat pe patul de spital și a îngrijorat pe toată lumea: „Am suferit o intervenție chirurgicală”. Cum se simte în aceste momente

In articol:

Oana Radu este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe de la noi din țară. Deși de-a lungul anilor, vedeta a avut parte de nenumărate schimbări și în sfârșit se simțea bine în pielea sa, artista a mai găsit un lucru care o nemulțumea.

Oana Radu, pe masa de operații chirurgicale

Astfel, Oana Radu a ajuns pe patul de spital, tocmai în Turcia și a trecut deja de intervenția chirurgicală.

Oana Radu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa de zi cu zi. Cu toate acestea, artista a luat o pauză de la mediul online, după ce a suferit o intervenție chirurgicală.

Recent, Oana Radu a transmis pe pagina sa de Instagram că va lipsi o perioadă, întrucât a fost supusă la o intervenție chirurgicală, de care nu poate spune nimic, încă. Vedeta a mărturisit că abia așteaptă să vorbească despre asta și să le povestească fanilor tot, însă pe moment trebuie să se odihnească.

De asemenea, cântăreața a mai spus că se simte bine și nu sunt complicații.

” Dragilor, lipsesc pentru că am suferit o intervenție chirurgicală. Sunt foarte bine, abia aștept să vă povestesc.”, a transmis Oana Radu pe pagina sa de Instagram.

Oana Radu a pus mâna pe foarfecă și și-a schimbat look-ul

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a împărtășit cu fanii din mediul online o ideea care i-a trecut prin minte, însă cel mai important moment a fost atunci când a pus planul în acțiune. Vedeta a urmărit un tutorial pe TikTok și s-a gândit că poate să își facă un breton de la zero. Rezultatul nu a fost deloc satisfăcător, astfel că dis-de-dimineata a apelat la o coafeză profesionistă pentru a remedia situația.

„ Mi-am făcut breton, nu s-a întâmplat pentru că am vrut, s-a întâmplat pentru că m-am tuns singură în baie în timp ce urmăream un tutorial de pe TikTok. Îmi pare rău că nu am și filmat ca să vedeți rezultatul pentru că acesta este un breton corectat de o profesionistă. Problema este că eu am intrat cam mult și mi-am tuns mult din păr. Nu știu ce să fac, să revin la culoarea mea sau să rămân blondă.”, a declarat Oana Radu, în urmă cu ceva timp pe rețelele de socializare.