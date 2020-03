Oana Radu și-a concediat stilista în direct

Ținuta Oanei Radu din ediția de această seară a emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost foarte apreciată de jurați. A primit trei steluțe și a fost foarte fericită.

„Este una dintre cele mai bune ținute cu care ai defilat”, i-a spus Raluca Bădulescu cântăreței.

, a declarat Oana Radu.

Ilinca Vandici i-a zis Oanei Radu să-i trimită un mesaj stilistei, după ce a luat trei steluțe de la jurați.

„Draga mea, de astăzi să știi că nu mai lucrezi cu mine. Banii pe care trebuia să ți-i dau, nu ți-i mai dau. Am decis să mă îmbrac sinură. Iubitul meu mă sfătuiește mai bine decât tine. Așa că...glumesc! Îți vorbesc frumos. La revedere! Acum că nu mai am stilist, am bani de voturi să-mi sabotez colegele”, a declarat Oana Radu, spre amuzamentul celorlalte fete.

Oana Radu, în al nouălea cer alături de iubitul ei, după doar trei luni de relație: „Atât de fericită cum nu mi-am imaginat că pot merită vreodată!”

Oana Radu se iubește cu antrenorul ei de fitness. A fost criticată pe internet după ce s-a aflat că s-a cuplat cu el la doar câteva luni de la moartea iubitului ei. Cu toate acestea, continuă să zâmbească și spune că este mai fericită ca niciodată alături de el.

Cu ocazia zilei de naștere a iubitului, Oana Radu a făcut o declarație emoționantă despre relația cu el.

„Eram extrem de nefericită, plină de datorii, frustrări și extrem de neserioasă cu mine și cu cei din jurul meu. Îmi dau seama câte lucruri bune a trezit în mine și cât de mult m-a schimbat. M-a învățat să trăiesc sănătos și să îmi iubesc corpul.

Aproape că m-a făcut să iubesc sportul. Mi-a schimbat de două ori viața! Prima oară când am slăbit tot datorită lui, și acum! M-a ajutat să scap aproape total de atacurile de panică și frici. M-a învățat să fiu serioasă și să îmi țin cuvântul față de oamenii din jurul meu.

, a declarat Oana Radu. (