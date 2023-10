Oana Radu și-a îngrijorat fanii din mediul online! Artista a mărturisit că trece printr-o etapă dificilă, motiv pentru care are nevoie de o pauză: „Nu sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele”

In articol:

Oana Radu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Încă de la primele sale apariții, vedeta a cucerit pe toată lumea cu talentul său muzical. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria muzicală, tocmai de aceea a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Mai mult decât atât, cântăreața este întotdeauna sinceră și deschisă față de publicul său, motiv pentru care îi ține întotdeauna la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Recent, artista a postat un mesaj îngrijorător pe rețelele de socializare.

Oana Radu trece prin momente dificile

Oana Radu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate unită. Fanii săi sunt mereu alături de ea, tocmai de aceea faptul că nu a mai fost la fel de prezentă în mediul online i-a îngrijorat pe mulți dintre aceștia.

Artista

a vrut să lămurească situația, motiv pentru care a postat un mesaj pe contul său de Instagram, prin care și-a anunțat publicul că trece printr-o perioadă mai dificilă. Vedeta a mai spus și că momentan este bine, însă simte nevoia de o pauză.

De asemenea, în finalul postării i-a asigurat pe urmăritorii săi că va reveni cât mai repede posibil.

De menționat este faptul că Oana Radu nu a specificat care este adevăratul motiv pentru care a luat această decizie

„Guys, nu sunt așa prezentă în online fiindcă nu sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele...Sunt bine, doar că am nevoie de o pauză...Revin curând”, a mărturisit Oana Radu pe rețelele sale de socializare.

Oana Radu, mesaj îngrijorător în mediul online [Sursa foto: Facebook]

În urmă cu doar câteva luni, cântăreața le spunea urmăritorilor săi faptul că trece prin momente dificile, după ce aflase că se confruntă cu probleme de sănătate care i-ar amenința cariera. Mai precis, era vorba de niște chisturi pe corzile vocale, care îi afectează vocea. Tot atunci, Oana Radu mărturisea că a apelat deja la un medic din Paris, astfel încât începuse drumul spre vindecare.

„Am fost la doctorul meu orelist(...), la Paris. Realitatea este că am descoperit acum un an că am niște chisturi pe corzile vocale, care mă împiedică să-mi folosesc vocea așa cum trebuie, o folosesc în proporție de 20%. Mi-a fost frică de ce îmi va spune doctorul, dar realitatea a fost așa: tehnica este mai bună, și-a revenit vocea și până în ianuarie pot să elimin tot ce am”, spunea la acea vreme vedeta.