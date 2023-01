Oana Roman a anunțat că vrea să plece singură de acasă! Ce s-a întâmplat după vacanța în care ar fi trebuit să se odihnească: „E singura variantă”

In articol:

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Aceasta se poate declara o femeie împlinită atât pe plan personal, cât și profesional, având o carieră de succes, dar și o familie frumoasă pe care a construit-o alături de Marius Elisei.

Aceștia au o fetiță, de care se bucură în fiecare zi.

Vedeta este activă în mediul online, acolo unde a reușit să strângă o comunitate impresionantă. Aceasta postează foarte des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Recent, Oana Roman a povestit de ce a fost nesatisfăcută de ultima vacanță și ce își dorește de la următoarea.

Oana Roman își dorește să plece singură de acasă

Oana Roman este foarte activă pe rețelele de socializare și nu trece zi fără să nu posteze o poză sau să nu stea la povești cu fanii săi. Recent, vedeta le-a povestit urmăritorilor despre ultima vacanță în care a fost. Aceasta a fost mulțumită de călătorie, fiind înconjurată de prieteni, însă nu a reușit să se odihnească.

Oana Roman își dorea de la această vacanță să se odihnească și să se relaxeze mai mult, după ce anul 2022 a fost un an greu și plin de provocări.

Cu toate acestea, vedeta plănuiește să își ia câteva zile libere și să plece singură într-o vacanță pentru a se putea odihni așa cum își dorește.

„ Am zis c ă î n vacanța asta mă odihnesc. Sunt mai obosită decât înainte să înceapă. Totuși, mă bucur că am fost înconjurată de prieteni și ei mă țin în formă. Aveam mare nevoie de prieteni aproape în perioada asta, și i-am avut. O să mă odihnesc eu cândva... când o să plec singură 2, 3 zile de acasă. E singura variantă.”, a transmis Oana Roman, pe Instastory.

Oana Roman, mesaj emoționant de Crăciun, după un an dificil

Nu cu mult înainte de Crăciun, Oana Roman a dorit să împărtășească cu fanii săi din mediul online ceea ce a simțit în anul 2022, dar și cum plănuiește să sărbătorească Crăciunul.

„ Crăciun fericit tuturor!! Mai mult decât despre cadouri, Crăciunul este despre familie și iubire. Despre tradiții și liniște în suflete. A fost un an greu din punct de vedere emoțional si mental. Am reușit însă să-l duc la capăt sănătoasă și cu multe proiecte frumoase. Un an însă în care au ieșit din viata mea oameni! Unii oameni fără de care credeam ca nu se poate dar care s au încăpățânat sa mi arate ca nu erau deloc indispensabili. Au rămas puțini cei care contează și pentru un om iubitor de oameni e greu la început. Apoi am înțeles ca am amânat prea mult sa vad realitatea! Ea este așa, fără ei în viata mea. Și așa e bine! Am avut ceva victorii anul asta și in justiție unde am primit dreptate după ani de luptă. Nu vom deschide cadouri opulente și nu vom face tapaj din bunăstare. Bunăstarea va fi ca suntem împreună noi si prieteni dragi. Atât contează! Eu însă ofer cu multa bucurie celor dragi așa cum o fac de când ma știu fără sa aștept nimic!”, a mărturisit Oana Roman, pe pagina sa de Facebook.

