Oana Roman a câștigat procesul împotriva Oanei Zăvoranu. Ce s-a decis în instanță?

Nu este un secret că Oana Roman și Oana Zăvoranu sunt, poate, cele mai mari ”dușmance” din showbiz-ul românesc.

Oana Roman a câștigat procesul cu Oana Zăvoranu

Cele două s-au judecat timp de un an, iar de curând s-a dat prima sentință. Oana Roman are, temporar, câștig de cauză și desigur un mare câștig financiar.

Oana Roman și Oana Zăvoranu sunt rivale de ani buni Oana Zăvoranu nu a avut niciodată cuvinte de laudă la adresa Oanei Roman, astfel că fiica fostului prim-ministru a dat-o în judecată pe divă, iar recent s-a dat prima sentință.

De curând, după 9 termene și mai bine de un an de proces, s-a stabilit o primă sentință. Magistrații au decis că Oana Zăvoranu a decis în relația cu Oana Roman și acum trebuie să plătească daune, dar să și respecte câteva aspecte în relația cu ea.

” Obligă pârâta (Oana Zăvoranu, n. red.) să înceteze răspândirea, pe orice cale, de afirmaţii defăimătoare la adresa reclamantei (Oana Roman, n. red.), fie prin referire directă la numele reclamantei, fie prin utilizarea unor apelative sau descrieri care fac referire la persoana reclamantei, precum şi să înceteze desfăşurarea de acţiuni defăimătoare la adresa reclamantei, prin intermediul reţelelor online de socializare sau prin alte mijloace, de natură să încalce drepturile reclamantei la viaţa privată, demnitate, onoare şi reputaţie.

Obligă pârâta să şteargă de pe conturile sale deschise pe reţelele de socializare (Facebook, Instagram, YouTube) toate materialele care au conţinut calomnios la adresa reclamantei”, se arată în sentința magistraților, conform portalului instanțelor.

Oana Zăvoranu, daune pentru că a jignit-o pe Oana Roman

Conform deciziei instanței de la Tribunalul București, Oana Zăvoranu trebuie să plătească pentru că a jignit-o, în mediul online și nu numai, pe Oana Roman. Sentința nu este definitivă și mai poate fi atacată cu recurs.

” Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 25.000 lei daune morale. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei privind cheltuielile de judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 30 zile de la comunicare; cererea de recurs se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti”, au mai decis magistrații Tribunalului București.

Oana Roman a refuzat vacanța în Dubai

Deși a câștigat 5.000 de Euro, echivalentul a 25.000 de lei, Oana Roman a refuzat o vacanță în Dubai.

„ Am o prietenă foarte bună care locuiește la Dubai și care se roagă de mine de vreo șase ani să mă duc la ea. Recunosc că eu am refuzat în ultimii ani să mă duc la Dubai. Eu mergeam foarte des, de prin 2004 până prin 2010-2012, după aia a început să meargă toată lumea. De prin 2011 eu nu m-am mai dus acolo și am evitat.

Dar nu mă duc acolo unde se duce toată lumea. Mă duc la prietena mea care are o super casă acolo și merg cu ea peste tot. I-am promis că anul ăsta mergem.”, a declarat Oana Roman, într-o emisiune TV.

