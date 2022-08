Oana Roman a dat anunțul cu lacrimi în ochi: „S-a întâmplat ca o minune”. Ce a aflat despre mama ei

In articol:

Oana Roman se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite persoane publice din showbiz-ul românesc, iar în ultima perioadă, fiica lui Petre Roman și-a îndreptat atenția asupra online-ului, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, care îi stau alături la orice pas.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Oana Roman le-a oferit o serie de noi detalii fanilor săi, legate de starea de sănătate a mamei sale, iar veștile au fost pe cât se poate de bune, deoarece Mioara se simte din ce în ce mai bine.

Citeste si: Mama Oanei Roman, transportată de urgență la spital. Mioara Roman se confruntă din nou cu probleme de sănătate: "Doamne ajută, să fie bine!"

„Am fost la mama... S-a întâmplat ca o minune... este din ce în ce mai bine după ce vineri când am văzut-o credeam că se va recupera foarte foarte greu și azi a mers, a fost la masă, la gimnastică și am găsit-o pe fotoliu liniștită.”, a spus Oana Roman, pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: "Doamne cat de bronzată ești!" Cum arată Andreea Mantea în costum de baie. Vedeta a făcut senzație pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Care este motivul pentru care Mioara și Petre Roman au divorțat

Mioara și Petre Roman au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de trei decenii, însă căsnicia celor doi a ajuns la final după 30 de ani de relație.

În urmă cu ceva timp, Petre Roman a vorbit despre motivul divorțului dintre el și Mioara , mărturisind că s-a îndrăgostit puternic de Silvia, actuala sa soție, motiv pentru care a decis să pună capăt mariajului său cu Mioara.

„M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a spus fostul premier al României, în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

Citeste si: Oana Roman, la un pas de a-și anula vacanța plănuită doar cu fiica, fără Marius Elisei. Ce destinație a ales de această dată vedeta: ”Copilul meu este important”

De asemenea, Petre Roman are numai cuvinte de laudă la adresa femeii alături de care a trăit mai bine de 30 de ani: „Ea e o mare vorbitoare de limba arabă, o ziaristă excepțională. De la mine să auziți vreodată ceva nepotrivit sau negativ la adresa ei… exclus”.

Mioara și Petre Roman