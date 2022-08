Oana Roman a dezvăluit cum a scăpat de kilogramele în plus! Nu a ținut regim și nu a făcut sport

In articol:

Oana Roman este iubită de mulți români, iar în ultima perioadă, aceasta este foarte activă în mediul online, acolo unde păstrează legătura cu fanii săi. Nu mai este un secret pentru nimeni că vedeta s-a confruntat în trecut cu kilogramele în plus, însă ambiția și determinarea au făcut-o să ajungă să aibă un stil de viață sănătos, dar să arate și foarte bine.

Din acest motiv, pentru că multe persoane au fost curioase să afle cum a slăbit, de fapt, Oana Roman a împărtășit secretul cu fanii ei. Iată cum a reușit să scape femeia de kilogramele în plus, fără sport și fără regim!

„Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani”

Nu de mult, Oana Roman a dezvăluit: „Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani”, asta pentru că a reușit să slăbească considerabil și este tare mândră de imaginea sa din prezent.

Concret, fiica lui Petre Roman a reușit să slăbească nu mai puțin de 25 de kilograme din 2019 până acum, iar aceasta a povestit că a fost un proces lung, urmând o serie de proceduri, deoarece nu poate face sport, din cauza unor probleme de sănătate cu care

s-a confruntat, având un risc ridicat de complicații.

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari.

Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a povestit Oana Roman.

Cât despre stilul alimentar, Oana Roman a explicat că respectă pașii unei diete unde trebuie să facă o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă din a doua zi și mănâncă doar la ore fixe.

„Ideea e să existe o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi, de aceea eu nu am niște ore fixe. Dacă mănânc seara la opt, a doua zi mănânc la prânz, pe la 13.00, 14.00, ideea este să respectăm acest interval de 16 ore, în care să nu mâncăm nimic solid și nimic cu zahăr.

Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani. Cu dietă și proceduri am o siluetă care nu e perfectă, dar de care sunt foarte mulțumită. Progresul realizat în ultimii ani este notabil”, a continuat ea.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]