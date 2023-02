Oana Roman a făcut publice conversațiile private cu Marius Elisei! Ce a putut să-i spună fostul soț, după 10 ani de relație: „Îmi dă el termene”

In articol:

Destrămarea cuplului dintre Oana Roman și Marius Elisei a adus cu sine o mulțime de controverse și dezvăluiri despre viața lor personală. Acum, după 10 ani de relație, vedeta își dorește cu orice preț să scape de numele fostului soț pe rețelele de socializare.

Pentru a face acest lucru, având în vedere că are cont de Instagram cu bifă, este necesar ca, mai întâi de toate, să primească aprobare de la Instagram pentru ca cererea sa să fie validată. Până atunci, încă, se pare că Marius Elisei a ținut să-i reamintească fostei sale soții să grăbească procesul de schimbare a numelui pe rețelele de socializare, însă Oana Roman a ținut să împărtășească și cu fanii săi din mediul online acest lucru.

Cu aceelași sarcasm de care dă dovadă de fiecare dată atunci când cineva o calcă pe coadă, Oana Roman le-a arătat fanilor săi din mediul online cum fostul său soț a decis să-i dea un „termen” până la care să-și schimbe numele din „oanaromanelisei” în „oanaroman”. Gestul bărbatului nu a fost trecut cu vederea, așa că fiica lui Petre Roman a decis să trateze cu ironie întreaga situație, postând o parte din conversația privată cu Marius Elisei.

„Îmi dă și el termene, drăguțul de el”, a scris Oana Roman în mediul, făcând apel la ironie și de această dată.

„Până marți să ștergi numele de «Elisei» de pe toate rețelele de socializare”, i-a spus Marius Elisei Oanei Roman în conversația privată pe care vedeta a postat-o în mediul online.

Decizia de rupere definitivă a relației a venit din partea lui Marius Elisei

După mai multe încercări eșuate, Oana Roman a reușit să-și facă curaj în urmă cu câteva zile și să-și informeze fanii că este femeie singură. Printre altele, vedeta a mărturisit că decizia de despărțire a venit din partea lui Marius Elisei, moment în care nu a putut decât să se conformeze și să se adapteze schimbării.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale cât și personale.

Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a spus Oana Roman.