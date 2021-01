Oana Roman a izbucnit în lacrimi la televizor. Care a fost motivul principal pentru care vedeta și Marius Elisei și-au spus adio: "Problemele au fost interioare..."

În emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea" de la Kanal D, Oana Roman a făcut declarații cutremurătoare.

In articol:

Luni seară, de la 22:30, în noua ediție a emisiunii “Trăiri alături de Andreea Mantea”, difuzată la Kanal D, Andreea Mantea și David au mers în vizită la Oana Roman, iar aceasta a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre o perioadă dificilă din viața ei.

Oana Roman, în lacrimi în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea"

Fiica lui Petre Roman a trecut prin momente cumplite, imediat după ce a adus-o pe lume pe fetița ei. În cadrul emisiunii prezentate de Andreea Mantea, Oana Roman și-a amintit cea mai dificilă perioadă din viața ei.

Citeste si:Oana Roman, confesiuni sfâșietoare, în această seară, la „Trăiri alături de Andreea Mantea”: „Nu știam dacă o să trăiesc sau nu!”

Oana Roman, în lacrimi în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cu lacrimi în ochi, Oana Roman a povestit atacurile de panică pe care le-a avut la 3 zile după cezariană. Vedeta a fost internată în spital mult timp după ce a născut-o pe Izabela și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, după ce a făcut septicemie.

Citeste si: Mare atenție la ce scrieți pe Facebook. Un bărbat a plătit bani grei drept daune morale - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Oana Roman i-a arătat Andreei Mantea camera fetiței sale și a făcut o dezvăluire emoționantă. Pe un perete din camera Izabelei este un curcubeu, acest lucru având o semnificație aparte pentru vedetă. Atunci când era la spital, i-a cerut asistentei să o scoată afară să ia puțin aer. Era o zi ploioasă, dar în momentul în care a ieșit afară, a apărut un superb curcubeu, semn care a făcut-o pe Oana să se gândească la viitor.

Citeste si:Oana Roman, mai fericită ca niciodată, în plin proces de divorț. Vedeta are planuri mari pentru 2021: „E timpul meu”

Oana Roman, în lacrimi în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea" [Sursa foto: Captură KANAL D]

„După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…) După 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistenta să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul. M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentul în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect. Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut să îmi văd copilul”, rememorează Oana Roman.

Oana Roman, declarații despre despărțirea de Marius Elisei

Oana Roman a izbucnit în lacrimi în momentul în care a vorbit despre despărțirea de Marius Elisei. Se pare că au existat mai multe motive pentru care îndrăgostiții au decis să meargă pe drumuri diferite.

"Mama trebuie să stea cu mine pentru că nu mai putea să stea singură. Marius a venit cu ideea să stea cu noi, dar apoi nu i-a mai convenit, pentru că simțea că îi ia din intimitate, că nu mai era aceeași atmosferă în casă. Dar nu de la asta au început discuțiile dintre noi, acestea au apărut de mai mulți ani, dar nu din cauza mamei. Problemele nu au venit din exterior, au fost interioare. La un moment se întâmplă să ajungi în punctul în care să îți dai seama că sunt chestii care țin de principii de viață, care sunt diferite. Si atunci, ce rost are să te chinui? Nu e sfârșitul lumii, nu moare nimeni", a mărturisit Oana Roman.

"Se rupe nu când nu mai e pasiune"

"Eu cred că intersul principal e ca Iza să se dezvolte cum trebuie și ea a înțeles. Au fost multe discuții de-a lungul timpului. Pe undeva s-a umplut și s-a depășit limita. Pasiune ș iubire cala început nu mai e, după niște ani. Importantă e prietenia, complicitatea, respectul. Când se duc astea e problema. Se rupe nu când nu mai e pasiune, se rupe când nu mai e baza, fondul. Ai cred că într-o relație conteză mai mult decât orice. La început e pasiune, dar fundamentul e ăsta. Știu multe cupluri care nu o pasiune din aia nebună, dar se iubesc în sensul că sunt acolo și asta contează foarte mult. Când crezi că doar pasiunea și doar distracția contează, e o problemă. Când ai discuții în ce privesc încrederea și prietenia, acolo e o problemă. Eu sunt foarte senină, sunt foarte ok cu situația care este acum. Cred că așa e mai bine pentru toată lumea. Fără discuții, fără tensiuni, fără controverse e mult mai bine, în primul rând pentru Iza. Cel mai important este ca ei să îi fie bine, să aibă o relație frumoasă cu ambii părinți ai ei. Și ea are o relație foarte ok cu tatăl ei. E foarte recentă treaba, dar eu sper ca relația mea cu el să fie mai senină și mai echilibrată așa, decât a fost până acum. Sper din tot sufletul", a mai adaugat Oana.