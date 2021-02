Oana Roman a izbucnit în lacrimi pe rețelele de socializare! Ce i s-a întâmplat după divorț: „Cum îi explici unui copil că...”

In articol:

Oana Roman trece printr-o perioadă extrem de dificilă din viața ei. Fosta prezentatoarea tv a divorțta recent de bărbatul care i-a fost soț timp de șapte ani de zile. În weekendul precedent, Oana Roman și Marius Elisei au demonstrat că vor rămâne prieteni de dragul fiicei lor, motiv pentru care au fost acolo pentru Isabela.

Fosta prezentatoare tv a dezvăluit că niciunul dintre bunicii Isabelei nu a venit la petrecerea de ziua ei și nici măcar nu au sunat-o să îi ureze „La mulți ani”. Oana Roman a început să plânge pe pagina sa de Instagram, după ce le-a povestit internauților ce are pe suflet.

„Bunicii ei nu au fost lângă ea niciunul, în afară de mama pe care a văzut-o deoarece stă cu noi în casă, niciun bunic nu a fost lângă ea nici măcar cu un telefon. Ok, poate să nu-ți placă de mine, pot să consider că n-am fost o fiică bună sau n-am fost o noră bună, dar copilul ăsta ce vine are?(...) Cum îi explici unui copil că niciun bunic nu a simțit să-i dea un telefon să-i spună ”La mulți ani”, anul ăsta nimeni”, a povestit Oana Roman.

Gabriela Cristea a sărit în apărarea Oanei Roman

De ziua Isabelei, Oana Roman a fost în centrul unui nou scandal, după ce s-a răstit la un angajat care a intrat în poza de familie a vedetei. Gabriela Cristea și-a apărat prietena în mediul online, după ce a primit foarte multe mesaje legate de acest subiect.

„Faptul că l-a rugat pe un ospătar să se dea la o parte, pentru că, ce credeți, nu avea ce căuta omul acolo. Și, vai, ce-a făcut Oana Roman și ce urât a vorbit Oana Roman. Hai să-și vadă fiecare lungul nasului și să stea la locul care i se cuvine.

Oana era la o petrecere a ei, nu a făcut decât să-i spună unui om care nu era în locul unde ar fi trebuit să fie să se dea la o parte. Nu a făcut-o într-un mod agresiv, nu i-a spus urât, ci i-a spus: 'dă-te puțin la o parte ca să fac o poză'. Mi-ați trimis mesaje în care mi-ați spus: 'ai văzut cum a vorbit Oana Roman?'.Cum a vorbit? Omul acela trebuia să știe că e la o petrecere privată și nu a fost invitat, el doar era angajat și trebuia să-i facă un serviciu Oanei Roman. Dacă vreți să hateriți, vă rog să o faceți pe alte pagini”, a spus Gabriela Cristea pe pagina sa de Instagram.