Oana Roman a luat o decizie, după despărțirea definitivă de Marius Elisei! A vrut să se afle de la ea: „Am exagerat. Îmi cer scuze”

Este știut deja de toată lumea faptul că Oana Roman și Marius Elisei nu mai formează o familie. În urma unor neînțelegeri în cuplu cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă situația a degenerat într-un scandal de proporții.

Oana Roman dorește să încheie situația în care este cu fostul soț

Acum, vedeta dorește să îngroape securea și să sfârșească tot războiul dintre ea și fostul soț. Iată ce a declarat Oana Roman!

Oana Roman a trecut printr-o perioadă foarte dificilă a vieții sale. Vedeta s-a despărțit de Marius Elisei, după ce au împlinit 10 ani de căsnicie. Fiica lui Petre Roman a rămas o mamă singură și s-a simțit epuizată de toate sarcinile pe care a trebuit să le îndeplinească pe cont propriu.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Acum, la mai bine de 2 săptămâni de la despărțire, Oana Roman nu a mai rezistat scandalului în care se află și a făcut câteva mărturisiri.

Vedeta este foarte activă pe pagina sa de social media și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. De această dată, Oana Roman a ținut să facă niște confesiuni în mod public, prilej prin care și-a cerut iertare pentru toată situația creată.

Femeia dorește să încheie totul de dragul fiicei sale, mărturisind că dacă Isa este fericită, ea nu își mai dorește nimic altceva.

„Mai voiam sa spun ceva pentru că tot este duminică și este zi Sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit. Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze! Și vreau să încheiem. Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte, poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Isa, să fie liniște.

De aceea nu vreau să mai discut, sau să mai dau curs unor speculații sub nicio formă legat de tot ce s-a întâmplat. Atâta timp cât Isa își vede tatăl ei, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează.”, a mărturisit Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman dorește să pună punct scandalului în care este cu fostul soț

Oana Roman a dezvăluit că a discutat cu persoanele apropiate pe care le consideră ca o familie și a înțeles că a greșit, însă este dezamăgită de cuvintele grele pe care le-a primit înapoi. Vedeta este vizibil îndurerată de toată această situație în care se află cu fostul soț, însă de dragul fiicei sale, dorește să pună capăt, întrucât vrea ca Isa să fie liniștită.

„ M-am sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar care este de suflet și m-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri și da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem de tot! Pentru totdeauna!”, a mai adăugat Oana Roman.