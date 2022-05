Oana Roman a răbufnit după ce a fost acuzată că și-a abandonat mama la azi: „Există această idee tâmpită”. Cum se simte Mioara Roman?

In articol:

Mioara Roman traversează o perioadă extrem de grea în ceea ce privește starea de sănătate, iar alături de ea la fiecare pas a fost fiica ei, Oana Roman, care a avut grijă ca mamei ei să nu-i lipsească nimic și s-a zbătut ca aceasta să aibă parte de cel mai bun tratament posibil pentru problemele ei.

În cele din urmă, vedeta de televiziune a internat-o pe cea care i-a dat viață la azil, acolo unde beneficiază de supravegherea specialiștilor 24/7, însă, au fost voci care au zis chiar că Oana Roman a făcut acest lucru ca scape de ea. Iată cum le răspunde aceasta cârcotașilor!

Cum se simte Mioara Roman?

Oana Roman a fost prezentă la o emisiune TV, acolo unde a făcut mai multe dezvăluiri despre actuala stare de sănătate a mamei ei. Se pare că Mioara Roman a traversat o perioadă destul de delicată, însă acum este bine, dar trebuie să urmeze mai multe tratamente pentru ca problemele ei să nu avanseze.

„Ea are destule probleme de sănătate care, din păcate, degenerările astea neuronale nu stau pe loc şi nici nu dau înapoi. Noi facem tot ce putem ca ele să evolueze cât mai lent posibil astfel încât ea să fie cât mai mult timp bine. Are nişte probleme care ţin de partea neuronală, adică o îmbătrânire a celulelor neuronale care se întâmplă la anumite persoane. A făcut şi o serie de mici accidente vasculare care au afectat-o, astfel încât are o pareză la mâna dreaptă. Nu mai poate să-şi folosească mână.

Din acest motiv, are nevoie de nişte îngrijiri speciale. În primul rând, trebuie să facă kinetoterapie, masaj, gimnastică. Are nevoie de ajutor pentru a face anumite activități deoarece nu mai poate să-şi mişte mâna dreaptă absolut deloc şi atunci are nevoie de cineva care să o ajute.

A învăţat să mănânce cu stânga pentru că nu mai poate să-şi folosească mâna dreaptă. Din acest motiv, eu m-am preocupat foarte mult ca ea să fie bine şi a trebuit să o duc întâi periodic şi apoi permanent într-un loc în care să-i fie foarte bine”, a povestit Oana Roman într-o emisiune televizată.

Oana Roman a răbufnit la adresa bârfitorilor: „Nu mi-am abandonat mama”

Vedeta de televiziune a fost în repetate rânduri acuzată că a abandonat-o pe Mioara, după ce a internat-o într-un azil din Capitală. Ei bine, aceasta spune că nici nu se pune problema de așa ceva, ba chiar mama ei este foarte bine îngrijită și trăiește în condiții mai mult decât decente. De asemenea, Oana Roman merge zilnic să o vadă și să petreacă puțin timp cu ea.

„Nu mi-am abandonat mama. Am dus-o la azil. În România există această idee tâmpită şi proastă asupra acestor locuri. Probabil că mai sunt din alea în care e foarte rău. Fiind în oraș, merg o dată la două zile să o văd”, a mai spus vedeta.