Oana Roman a recunoscut că doar ea aduce bani în casă: „Probabil aș fi meritat mai mult”. Vedeta a răbufnit în mediul online, după ce a fost acuzată că nu muncește

In articol:

Oana Roman a mărturisit de fiecare dată ce are pe suflet și nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume indiferent de situație. Așa as-a întâmplat și de această dată, după ce a primit o serie de critici din partea internauților cu privire la viața sa, spunându-se că, de fapt, tot ceea

ce are se datorează altor persoane din viața sa, mai cu seamă tatălui său, Petre Roman.

Oana Roman s-a confruntat de-a lungul timpului cu o mulțime de critici, însă acest lucru nu a făcut-o să dea înapoi. După ce a fost acuzată că trăiește pe munca tatălui său, fiica lui Petre Roman a spus cum stau lucrurile, de fapt, în familia sa și cine aduce banii în casă. Vedeta a dezvăluit că, de ceva vreme, ea este singura care produce bani și, implicit cea care întreține familia din toate punctele de vedere.

Citește și: Cine i-a stricat ziua de nume Oanei Roman?! Vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit: „Pur și simplu am obosit de atâta dispreț”

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Oana Roman, singura sursă de venit în familia sa

Cu toate că are foarte multe responsabilități în plan profesional, Oana Roman a declarat că nu uită să se ocupe inclusiv de casă, să o mențină curată tot timpul.

Având în vedere că are ajutor doar o dată pe săptămână din partea unei femei în ceea ce privește curățenia, în restul timpului, sarcinile îi revin ei. Vedeta a menționat că zvonurile conform cărora duce o viață mai mult decât liniștită sunt total neadevărate, în contextul în care se întreține de una singură încă de la 22 de ani și, de asemenea, în prezent constituie singura sursă de venit în familia sa.

Citește și: Familia Oanei Roman se mărește! Vedeta a lăsat-o pe fiica ei să dea vestea. Isabela abia așteaptă momentul

„Vreau să mai vorbesc despre faptul că s-a tot indus această idee că eu nu fac nimic și că îmi place să dorm și să pierd vremea. Ei bine, eu de la vârsta de 22 de ani mă întrețin absolut singură din munca mea, din banii mei. Tot ce am este cumpărat din munca mea. Sunt de ceva vreme unicul întreținător al familiei, deși probabil aș fi meritat mai mult, dar asta este situația.”

Oana Roman: „Anii pe care îi câștig servesc la întreținerea întregii familii și a casei”

„Deci, pe lângă faptul că eu muncesc și banii pe care îi câștig servesc la întreținerea întregii familii și a casei, și a mașinilor și așa mai departe, fac și curat, pentru că am o femeie care vine doar o dată pe săptămână și, în rest, am trei sute de metri pătrați de făcut curat în fiecare zi. Am ținut să fac aceste precizări nu ca să le dau satisfacție la demenții ăia de pe grupurile de hate, pentru că știu că se vor bucura și se vor simți băgați în seamă, dar nu despre ei este vorba. Vreau doar să fac aceste precizări pentru că poate oamenii care nu mă urmăresc în mod constant și dau peste postările sau glumele sau ceea ce scriu haterii ăștia bolnavi să aibă și părerea mea. (...)”, a spus Oana Roman pe Instagram.