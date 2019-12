Oana Roman nu mai formează un cuplu cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat recent separarea de bărbatul căruia i-a dăruit un copil, dar are o relație bună cu el. De dragul fetiței lor, ei vor petrecere sărbătorile împreună.

Oana Roman a mărturisit, după separarea de Marius Elisei, că își dorește să se întoarcă în televiziune.

a declarat Oana Roman, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Am ezitat de zeci de ori să fac această postare! Am scris-o și am șters-o apoi! Din păcate, o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer și transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă, așa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!

Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și, deși am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai funcționează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o crește frumos pe Isabela! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere. Când părinții mei au divorțat, tata a decis să întrerupă orice fel de comunicare și legătură cu mama , lucru care mi-a cauzat o suferință și o traumă de nedescris”, a scris Oana Roman pe un site de socializare.