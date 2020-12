Oana Roman a spus tot adevărul despre intervențiile chirurgicale! "N-am fost în viața mea..."

Oana Roman este una dintre cele iubite vedete din România. Pe lângă o familie frumoasă, vedeta are o și o carieră de succes. De cele mai multe ori, frumoasa șatenă postează pe contul ei de Instagram ultimele detalii din viața ei. De data aceasta, Oana a vorbit deschis despre operațiile estetice.

Oana Roman, adevărul despre operațiile estetice

Pe contul ei de socializare, cunoscuta vedetă a vorbit și despre obsesia anumitor vedete în ceea ce privește filtrele folosite pe Internet. Oana este de părere că multe dintre acestea au făcut o obsesie față de editările pozelor.

„Ați făcut multe dintre voi o obsesie bolnavă de-a dreptul cu editările și filtrele. Calmați-vă. Trăiți într-o realitate paralelă cu obsesii pe care vi le bagă alții în cap și nici nu vă dați seama că nu gândiți cu propria conștiință”, a scris Oana Roman la InstaStory.

În același timp, soția lui Marius Elisei a vorbit și despre faptul că nu a apelat niciodată la intervențiile chirurgicale. Recunoaște că nu are nicio intervenție chirurgicală și nici nu se gândește să își facă vreuna.

Oana Roman[Sursa foto: Instagram]

„Am 45 de ani. N-am fost în viața mea la doctorul la estetician. N-am botox, n-am operații la față, n-am fire, nici măcar cremă nu-mi dau decât când îmi aduc aminte. Și arăt așa! Fără machiaj, fără filtre! Deci calm sau unfollow. Punct”, a continuat ea.

Oana Roman nu mai poate avea copii

În urmă cu ceva timp, Oana Roman declara faptul că, după ce a născut, a avut probleme de sănătate, care i-au pus viața în pericol. Medicii au trebuit să intervină, iar timp de 9 ore, aceasta a fost în operație.

„Când după ce am născut, am avut niște probleme de sănătate care mi-au pus viața în pericol, adică era să mor. Pentru a-mi salva viața, am făcut o operație, care a durat nouă ore. Eram la un pas de septicemie. Am o plasă în partea stângă a abdomenului. Practic nu mai am mușchi acolo. Am stat cinci zile la Reanimare, am avut 70 de puncte de sutură și am stat cu sondă urinară șapte zile, iar în spital am fost internată apropae trei săptămâni”, a mărturisit Oana Roman.