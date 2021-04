Oana Roman, accident în vacanță! Vedeta a ajuns pe mâna medicului: ”M-a cusut în călcâi”

In articol:

Oana Roman a petrecut momente de neuitat alături de fetița ei, într-o vacanță de vis! Totuși, în ultima zi de vacanță în Egipt, vedeta a trecut prin clipe de groază. Oana a ajuns pe mâna medicului, după ce a călcat într-un obiect ascuțit în apă. Vedeta de televiziune a mers imediat la un specialist, care a cusut-o în călcâi, apoi a bandajat-o corespunzător.

Oana Roman, pe mâna medicului

Oana a trăit clipe de panică după ce a călcat într-o piatră foarte ascuțită. Fosta soție a lui Marius Elisei le-a mărturisit urmăritorilor ei din mediul online cum au stat, de fapt, lucrurile. Cu piciorul bandajat, Oana a dezvăluit că a avut dureri îngrozitoare, chiar dacă a fost anesteziată local pentru intervenție.

„ Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuțită și mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, să mă coasă. Ca să mă coasă acolo a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteți imagina în ce hal m-a durut.(...) Am un mare bandaj și acum trebuie să mă duc să-mi iau pastile”, a mărturisit Oana Roman pe contul ei de Instagram.

„La hotel am găsit un doctor extrem de dragut care a avut tot ce trebuie pentru rana mea. Neapărat cand mergeți în vacanta sa va faceți asigurare medicala. Nu costa mult și va scăpa de posibile cheltuieli foarte mari. Asigurarea mea a acoperit inclusiv medicamentele de la farmacie”, a mai declarat vedeta.

Oana Roman, accident în vacanță! [Sursa foto: Instagram]

Cu câteva ore înainte de nefericitul incident, vedeta le spunea internauților că se simte foarte bine în vacanță. „Mi se pare că am venit ieri. Foarte repede trece timpul.(...) Aș putea sta așa zile întregi”, a spus, cu părere de rău, Oana Roman. Vica Blochina a mers și ea în vacanță alături de Oana Roman și de fiica ei. Cele trei au petrecut momente de neuitat în Egipt.

