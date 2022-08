Oana Roman, adevărul despre relația cu Marius Elisei! Își mai doresc sau nu să redevină soț și soție?

In articol:

După o perioadă în care au dezvăluit că se confruntă din nou cu neînțelegeri în relația de cuplu, lucrurile par să se fi așezat între Oana Roman și Marius Elisei.

Cu toate acestea, cei doi nu sunt pregătiți să meargă din nou în fața ofițerului de stare civilă. Iată ce a spus vedeta despre o posibilă căsătorie!

Citeste si: „Un circ oribil” Oana Roman, părere tranșantă despre nunta lui George Simion! Vedeta a avut curajul să spună ce nu a mai spus nimeni

Oana Roman: "La noi așa e, suntem bine, după aceea iar nu mai suntem bine"

Oana Roman și Marius Elisei au traversat din nou o perioadă dificilă, însă au reușit să treacă repede peste micile neînțelegeri din relație. Vedeta a dezvăluit că deja o devenit o obișnuință pentru ea și partenerul ei să aibă deseori discuții în contradictoriu: "Da, la noi așa e, suntem bine, după aceea iar nu mai suntem bine, după aceea iar suntem bine, când sus când jos, las lucrurile să meargă așa de la sine și vom vedea." , a declarat Oana Roman, pentru impact.ro.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Oana Roman și Marius Elisei, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman și Marius Elisei nu se recăsătoresc

Chiar dacă au reușit să treacă peste probleme, Oana Roman și Marius Elisei nu se gândesc să spună din nou marele "DA" în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi plănuiseră la un moment dat să-și reînnoiască jurămintele, însă au anulat, între timp, evenimentul: "Am vrut să fac o petrecere și m-am lăsat păgubașă, pentru că nu mai am chef să stau să organizez. Până la urmă se bucură mai mult ceilalți decât mine și am renunțat complet pentru că nu am chef să organizez niciun party.

Citeste si: Oana Roman, mândră de felul în care arată! Vedeta a demonstrat tuturor că vârsta e doar un număr: „Tratamentele pe care le fac...”

Nu (n.r. nu au de gând să se recăsătorească), actele oricum nu schimbă lucrurile cu nimic. Eu oricum păstrasem și numele meu.", a mai spus Oana Roman, pentru sursa citată.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]