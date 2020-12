Oana Roman casa. Cum arată superba vila pe care Oana Roman și-a achiziționat-o în Pipera. VIDEO

Oana Roman s-a mutat la casa de aproape un an. Vedeta a locuit șapte ani într-un apartament pe care l-a vândut, iar acum și-a cumpărat o vilă în Pipera în valoare de aproximativ 160.000 de euro.

Oana Roman deține o vilă superbă, situată în Pipera-Tunari. Vedeta și-a vândut apartamentul pe care îl avea în cartierul Tei și s-a mutat la casă, alături de soțul său, Marius Elisei, fiica sa, Isabel și mama sa, Mioara Roman, care a fost evacuată din vila RA-APPS.

Oana Roman a primit-o cu căldură în noua sa casă pe Dana Luțu, reporter Kanal D. Vedeta i-a arătat reporteriței fiecare colțișor al casei pe care a decorat-o minuțios.

Într-un alt interviu, Oana Roman povestea că mutarea ăn noua casă este o realizare. Vedeta deține și o livadă cu pomi fructiferi de care este foarte mândră.

”Sunt foarte bucuroasă, chiar este o realizare pentru mine. Mi-am dorit o casă cu mai mult spaţiu ca să stea şi mama cu noi. Dumnezeu m-a ajutat foarte mult, am găsit o casa superbă care are în jur de 300 de mp, 4 dormitoare, 2 livinguri, garaj, terase şi o curte de 1.000 de mp. Avem o livadă frumoasă cu piersici, caişi, meri, dar şi o vie, chiar suntem norocoşi. Ne vom muta acolo în noiembrie pentru că vom face lucrări de amenajare care vor dura două luni. Mama va avea spaţiul ei. Abia aştept să petrecem Crăciunul în casă nouă”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman ține la obiectele care sunt moștenire de familie

Fiica lui Petre Roman a schimbat câteva locuințe de-a-lungul timpului, dar de fiecare dată a avut grijă să aducă cu ea obiectele care sunt moștenire de familie.

„Chiar îmi spunea mama că în casa asta este ce a rămas important din casele bunicii mele, a mamei mele și a mătușii mele. Am adunat din trei generații. Am descoperit că am serviciu de cafea vechi de 100 de ani, dar și două rânduri de argintărie. Am o groază de obiecte și de lucruri care s-au strâns de-a lungul a trei generații și care acum sunt toate la un loc”, a declarat vedeta pentru libertatea.ro.

[Sursa foto: Instagram]

Oana Roman a închiriat 3 camioane pentru a-și muta lucrurile în noua casă

Vedeta a cărat în noua casă tot ce a strâns în toți anii în care a locuit în apartamentul din Tei. Oana Roman a închiriat 3 camioane pentru a reuși să își mute lucrurile în noua vilă.

„Despachetăm și nu se mai termină. Eu nu știu cum au intrat atâtea într-un apartament. Am cărat trei camioane pline, pe care le-am strâns în opt ani de apartament. Am despachetat două zile continuu și nu am terminat. Și cred că nu ai înțeles că am aruncat la greu și mai am de aruncat”, a mai povestit Oana Roman, potrivit aceleași surse.

[Sursa foto: Instagram]

Oana Roman s-a mutat în casa visurilor

Oana Roman și-a mutat mobila din vechea locuință. Vedeta a trecut prin adevărate peripeții până când a reușit să finalizeze amenajarea locuinței.

„În casa nouă am cumpărat doar bucătăria și dressingul, în rest am adus tot din fosta noastră casă. Sunt foarte mulțumită de cum mi-a ieșit casa, pentru că designul mi l-am făcut singură și a ieșit beton, fix cum mi-am dorit. Însă am o mare nemulțumire, pe care sunt sigură că mi-o împărtășesc și alții atunci când se mută în casă nouă: cei care trebuiau să-mi aducă mobila au întârziat foarte mult, motiv pentru care nu am canapea, nu am dulap în dormitor, nu am noptiere și tot așa!”, a completat Oana.

VILA RA-APPS

Mioara Roman evacuată din vila RA-APPS

Mioara Roman, mama Oanei Roman, nu a mai dorit să dea vreun ban la RA-APPS din 2008, iar în 2015 a primit ordin de evacuare fiindcă a strâns restanțe în valoare de 400.000 de euro. După ce a fost evacuată, fosta soție a lui Petre Roman a locuit cu chirie și a dus un trai dificil, având o pensie mică de 2.000 de lei.