Oana Roman, declarație neașteptată în ziua în care s-au împlinit opt ani de când era să-și piardă viața: „Pentru mine e o zi de bucurie”

In articol:

Oana Roman este urmărită de foarte multe persoane în mediul online, acolo unde a reușit să adune o comunitate generoasă de fani. Pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, fiica lui Petre Roman păstrează mereu legătura cu fanii săi, iar recent, aceasta i-a luat prin surprindere cu o declarație nașteptată,

specificând că se împlinesc opt ani de când a trecut printr-un incident teribil, fiind la un pas de a-și pierde viața.

În mesajul său, partenera de viață a lui Marius Elisei a evidențiat faptul că tatăl fiicei ei a fost singurul care a avut grijă de ea, dar și singurul căruia i-a păsat cu adevărat de starea sa de sănătate. Totodată, alături de ea în momentele grele prin care a trecut în urmă cu opt ani a fost și sora ei, Catinca.

Oana Roman: „Azi sunt opt ani de când m-am născut a doua oară”

Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre momentele grele prin care a trecut în urmă cu opt ani, atunci când a fost la un pas de a-și pierde viața. La momentul respectiv, vedeta a fost internată timp de cinci zile la Secția de Reanimare, iar singurele persoane cărora le-a păsat cu adevărat de starea sa de sănătate au fost Marius Elisei, partenerul său de viață, dar și Catinca, sora sa.

Citeste si: Unde a plecat Oana Roman de Paște. Fiica lui Petre Roman a spus „adio” Bucureștiului

Citeste si: Ce veste minunată în showbiz-ul românesc! Este însărcinată ????pentru prima dată și a ținut ascunsă sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În mesajul său, Oana i-a mulțumit tatălui fiicei ei că a fost alături de ea și a îngrijit-o cu atenție, iar în același timp, fiica lui Petre Roman a mai mărturisit că deși a fost cel mai urât episod din viața ei, aceasta sărbătorește ziua respectivă, dat fiind faptul că a primit o a doua șansă la viață.

” Astăzi pentru mine e o zi de bucurie, de renaștere și de recunoștință eterna. Azi sunt 8 ani de când m-am născut a doua oară. Am trăit atunci cea mai mare cumpănă a vieții mele și sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi trecut cu bine. Am avut îngeri păzitori și un doctor cu mâini divine care m-au salvat. Am simțit atunci cumva la propriu puterea Divinității și împlinirea de a fi avut alături un soț care m-a vegheat și îngrijit clipa de clipa, deși avea în grija și un copil de 2 luni jumate acasă. Cred ca asta este definiția bărbatului și soțului care știe, poate și vrea sa-ți fie aproape în cele mai grele momente. M-a susținut, m-a ajutat, m-a ținut de mana, m-a hrănit, m-a spălat, mi-a schimbat pansamentul și m-a mângâiat la propriu și la figurat. Deși eram dărâmata și aratam ca o stafie m-a iubit la fel de mult și m-a făcut sa ma simt femeie, deși practic eram o epavă! Am stat 5 zile pe un pat de reanimare și mi-a fost alături mai ales ca nu a fost lângă mine nimeni altcineva. Nici părinții nici "prietenii". Doar el și Catinca. În rest a fost un gol imens în jurul meu. Un gol care m-a marcat profund și pe care nu am mai dorit sa-l umplu apoi cu nimeni în afara de el. Chiar dacă apoi am avut noi probleme pana la urma am înțeles ca doar împreună vrem sa mergem pe drumul vieții ”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman este tare mândră de partenerul ei, Marius Elisei

Oana Roman nu ratează nicio ocazie de a se mândri cu partenerul său de viață, Marius Elisei, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Oana Roman, întâlnire emoționantă cu tatăl său: „Sunt fericită”. Cum a apărut Petre Roman alături de fiica și nepoata sa

Așadar, în urmă cu doar câteva zile, mai precis după Paște, Marius Elisei a tuns iarba prin curte, apoi Oana a mai spus că cei doi se pregătesc să meargă și la cumpărături, tot în ziua respectivă. Din acest motiv, fiica lui Petre Roman a spus despre tatăl fetiței sale că este un bărbat adevărat și se mândrește cu el, simțindu-se o norocoasă.

„Ieri Marius a tuns iarba și astăzi spală curtea, și ce crezi, după aceea mergem și la cumpărături. Ce să mai, așa bărbat, nici în vise. Bine, unii ar spune că nu e bărbat. Eu vă zic, e mega omul. Și mai face și multe altele, ceea ce doresc și altora. Unii cred că să fii bărbat înseamnă doar să faci mulți bani și o să vă povestesc mai târziu niște alte chestii și aștept să termine curtea ca să mergem să facem cumpărături.”, a spus Oana Roman pe Instagram despre soțul ei, Marius Elisei.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]