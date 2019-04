Oana Roman este o femeie puternică, încercată de viaţă. De-a lungul timpului, fosta prezentatoare tv s-a confruntat cu răutăţi, glume execrabile, trădări, dezamăgiri, probleme grave de sănătate şi perioade de depresie.

Pe multe dintre ele le-a depăşit singură, dar de şase ani atât problemele, cât şi fericirea din viaţa ei se împart la doi.

"Am trecut împreună prin foarte multe cu Marius, cât pentru două vieţi. Am fost realmente alături şi la bine şi la rău. Am trecut peste operaţiile mele, ale lui, peste lungile nopţi cu febră ale Isei, am trecut împreună prin momente de cumpănă, dar şi de imensă bucurie. Am trecut peste momentele în care eu am spus că nu mai pot, el la fel, peste crize de nervi, zile în care nu aveam nici măcar un leu, peste critici, răutate, ură şi invidie. Am mers mereu mai departe, ne-am ridicat peste toate zidurile care ni s au pus în faţă, şi nu ne-a despărţit nimic. Pentru că ne uneşte iubirea! Şi un copil minune! Ne-am îmbogăţit cu iubire, amintiri frumoase, zâmbete, şi sentimentul că ne aparţinem unul altuia!", a scris Oana pe o reţea de socializare acum ceva timp.

Oana Roman, declaraţii şocante despre căsnicia ei! "Nu poţi să faci aşa ceva dacă nu iubeşti un om"

Ei bine, în urmă cu câteva zile, la emisiunea "Cristina Şişcanu Show", Oana a spus că ştie că soţul ei o iubeşte din tot sufletul şi nu stă cu ea din interes, cum au susţinut mulţi cârcotaşi de-a lungul timpului.

", a declarat Oana Roman.