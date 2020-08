In articol:

Oana Roman a vorbit deschis despre căsnicia ei cu Marius Elisei, după ce în urmă cu ceva timp, vedeta anunța despărțirea de tatăl copilului ei. Într-un interviu pentru revista OK Magazine, Oana a povestit cu lux de amănunte cum este viața ei de mămică, dar și cum se înțelege cu Marius.

”Nu s-a ajuns la o despărţire definitivă şi irevocabilă”

Deși ultimul an a fost cu suișuri și coborâșuri pentru Oana, aceasta a găsit puterea de a merge mai departe și de a se muta la casă nouă. Vedeta a mai dezvăluit faptul că noua casă a fost cumpărată la un preț foarte bun, motiv pentru care este fericită.

„A fost un an bun, eu nu îl văd ca pe un an greu. A fost un an foarte bun, pentru că mi-am găsit o casă extraordinar de frumoasă, a fost o schimbare la care nici nu visam. Am avut un noroc foarte mare de la Dumnezeu că ne-am găsit această casă absolut minunată, pe care am luat-o la un preţ nesperat de bun. A fost o schimbare extrem de pozitivă pentru noi, mai ales că perioada de izolare ne-a prins în casă nouă, cu grădină mare. Ne-a fost mult mai uşor.”, a precizat fata lui Petre Roman, pentru Ok Magazine.

Cât despre relația cu Elisei, Oana Roman a vorbit cât se poate de deschis. Aceasta nu l-a criticat nici măcat o clipă, mărturisind că Marius este tatăl perfect.

”Da, a fost o perioadă cu suişuri şi coborâşuri, nu cred că sunt singura care trece prin astfel de momente, însă cred că sunt printre puţinii care îşi asumă chestiile astea. Eu mi-am asumat faptul că am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine şi cu rău cum e la toată lumea, numai că alţii nu vorbesc despre asta, ascund. Isabela este foarte legată de Marius, este tatăl ei(…) Este un tată extraordinar de bun şi un bărbat cu foarte multe calităţi, dar sunt momente în care apar diverse discuţii, pe care eu încerc să le rezolv cumva. Uneori reuşesc, alteori nu, dar nu s-a ajuns la o despărţire definitivă şi irevocabilă. (…)Din punctul meu de vedere este tatăl perfect. A crescut acest copil foarte frumos. Este un om cald şi bun, care se enervează foarte greu. Este un bucătar senzaţional, este foarte organizat, el ştie unde e totul în casă. Are un umor special. Dar ca oricine are şi defecte, nu tolerează anumite lucruri, sunt nişte lipsuri pe care le are din copilărie. Nu am multe să îi reproşez”, a mărturisit vedeta.