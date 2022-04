Oana Roman, dezvăluiri dureroase despre relația pe care o are cu Petre Roman: „Mă apasă îngrozitor”

In articol:

Oana Romana a avut întotdeauna o relație apropiată cu admiratorii ei și a dezvăluit acestora detalii din viața ei de familie, chiar dacă unele subiecte sunt destul de sesnsibile pentru ea. În cadrul unui interviu, fiica lui Petre Roman a vorbit despre relația pe care o are acum cu cel care i-a dat viață, dar și despre perioada copilăriei ei.

Oana Roman ține foarte mult la tatăl său și și-ar dorit să aibă o legătură strânsă ce acesta în permanență, dar și să fie o prezență constantă în viața fiicei sale, Isa.

Oana Roman, despre perioada adolescenței

În perioada în care Oana Roman era doar o copilă, părinții ei aveau foarte multe îndatoriri de dus la bun sfârșit, motiv pentru care petrecea foarte puțin timp în preajma lor la vremea aceea. Faptul că nu a avut părinții aproape când avea foarte mare nevoie a fost foarte dureros pentru Oana Roman. Din acest motiv, pentru a nu se mai simți atât de singură, și-a luat la vremea aceea un câine.

„Imediat după Revoluție, când părinții mei nu mai aveau timp de mine, din păcate, a fost poate cea mai grea perioadă din viața mea. Eram adolescentă, nu eram pregătită pentru acele momente, mă simțeam foarte singură, deznădăjduită, nu știam ce va urma, așa că m-am gândit să cumpăr un câine. Am fost în Piața Obor, și am văzut un câine alb pătat cu negru, nici nu știam ce rasă e, mi s-a spus că e o rasă de câine foarte mare, Dog German.

Am luat puiul cel mai mic și mai amărât. Apoi, a devenit un câine superb, era ca un vițel de mare. Nu am avut însă parte de el. În 1991, în momentul în care au venit minerii și a trebuit să plecăm de acasă, l-am lăsat în grija celor care păzeau locul, dar a fugit pe poartă. Nu l-am mai găsit niciodată, am suferit foarte mult. Acum am doi câini, pe Bubble, un Bulldog Francez”, a declarat vedeta conform ego.ro.

Petre și Oana Roman [Sursa foto: Facebook]

Oana Roman, despre relația actuală cu tatăl ei

Petre Roman are un program destul de încârcat și este nevoit să meargă foarte des în Elveția, pentru că acolo susține cursuri la o universitate. Oana Roman este profund îndurerată că nu are ocazia să petreacă mai mult timp cu tatăl ei. Din păcate, în ultimii ani, relația dintre cei doi, tată și fiică, s-a răcit destul de mult.

Oana Roman și-ar dori să vorbească mai mult cu cel care îi este tată, dar și să fie prezent la cele mai importante evenimente din viața lor de familie.

„Tata nu s-a mutat definitiv din țară, va merge mai des acolo, în Elveția, are cursuri de ținut și treabă la acea universitate, unde este președinte, însă sub nicio formă nu se va muta. Din păcate, noi ne vedem mult prea rar, în ultimii ani, asta este cea mai mare durere a sufletului meu. Mă doare fizic și psihic, cumva, din ce în ce mai tare.

Dacă e ceva care mă apasă îngrozitor și care îmi lipsește cel mai tare este această lipsă de comunicare cu tata, această lipsă a prezenței lui fizice, atât în viața mea, cât și a fiicei mele. Oricât de mult aș dori să îl înțeleg, nu reușesc.

Mă gândeam că au trecut Crăciunul și ziua Izabelei, că urmează ziua mea, iar tata nu a fost prezent lângă noi, în niciunul dintre aceste momente”, a mai continuat vedeta.