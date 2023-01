Oana Roman, dezvăluiri neașteptate despre viața personală la început de an: „Situația este grea, mulți ați observat”. Cu ce probleme se confruntă vedeta

In articol:

Oana Roman și-a obișnuit fanii să fie sinceră de fiecare dată și să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în viața ei. Asumată din fire, vedeta are puterea să apară în fața publicului ei fix așa cum este, cu bune și cu rele. Cu doar câteva ore în urmă, fiica lui Petre Roman le-a făcut o serie de mărturisiri admiratorilor ei, făcând cu promisiunea că își va face timp astăzi pentru

a detalia situația neplăcută prin care trece în aceste momente.

Anul 2023 a început pentru Oana Roman într-un mod nu prea optimist. Se pare că probleme au copleșit-o în ultimele zile, motiv pentru care a găsit puterea să recunoască în mediul online că trece printr-o serie de schimbări radicale, pe care încearcă să le accepte și să și le asume în totalitate.

„Știi momentul ăla când simți că îți fuge pământul de sub picioare? La mine de epuizare fizică, dar mai ales psihică. Mulți ați observat că sunt mai tristă și mai obosită în ultima vreme. Eu nu pot să vă mint. Mâine sper să am putere și timp ca să vă explic tot. Și să lămuresc tot. Noapte bună, dragilor.”, a spus Oana Roman inițial.

Oana Roman, cu moralul la pământ la început de an

Pentru moment, Oana Roman nu a oferit alte detalii despre situația care a adus-o într-o stare emoțională precară, însă este mulțumită pentru că are alături fanii din

mediul online, care o susțin și care îi oferă o stare de bine datorită mesajelor frumoase pe care le primește din partea acestora, lăsând să se înțeleagă, totodată, că a luat niște decizii foarte importante în ultimele zile.

„Am zile grele și sunt extrem de obosită în această perioadă. Cu toate astea, reușesc să am multă energie ca să pot să-mi văd de toate treburile, să pot să țin dieta mea post intermitentă, să pot să ajung în punctul în care să încep să continui să slăbesc, pentru că am fost într-o perioadă de stagnare.(...) Înainte să încep drumurile multe pe care le am de făcut astăzi, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis de aseară când am spus că astăzi o să încerc să îmi fac timp pentru a vorbi un pic despre situația actuală.

Mi-a plăcut foarte tare că majoritatea dintre ele au fost pe ideea: nu trebuie să dau niciun fel de explicații, «e viața ta, sunt deciziile tale și nu ne dorim decât să fii bine» și chestia asta m-a bucurat foarte tare și m-a făcut să mă gândesc că «Da, nu este nevoie să dau niciun fel de explicații». Situația este grea, incertă în sensul în care trebuie să iau niște decizii pe care cred că deja le-am luat, dar trebuie să le pun și în aplicare. Mulțumesc mult.”, a mai spus Oana Roman în mediul online.