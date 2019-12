Oana Roman a anunțat la începutul acestei săptămâni că a luat o decizie importantă în viața ei, și anume, separarea de tatăl fetiței sale, Marius Elisei.

După numeroase urcușuri și coborâșuri pe care le-au întâmpinat, Oana a decis să pună punct oficial relației.

Și, mai ales, nu a lăsat ca acest lucru să o afecteze prea tare! Dovadă că transformarea ei din ultima perioadă este cu adevărat spectaculoasă.

Oana Roman arată mai bine ca oricând. După ce a slăbit câteva kilograme bune, vedeta a devenit mult mai atentă cu look-ul ei și a reușit să-și surprindă cunoscuții cu o fotografie incendiară postată pe Instagram

Chiar dacă și aici comentariile au fost împărțite în două tabere, nimeni nu poate contesta faptul că Oana Roman arată mai bine ca la 20 de ani.

"Oana mai trebuie sa slăbești puțin și după sa faci poze de genu fără nici un pic de răutate", "Ești o frumusețe", "Sa stii ca eu am apreciat poza ! Si am si spus : cat curaj ! Nu stiu daca cineva amator reusea sa faca o asa poza ! Ok, am putut accepta sa privesc si o astfel de varianta, eu nefiind o silfida dupa trei copii : dupa prima si a doua nastere am reusit sa slabesc,nici nu se vedea ca nascusem,dar dupa a treia nu mai reusesc pentru ca mi-a placut dolofanica o perioada. Acum ca vreau sa-mi revin dupa 5 ani,nu reusesc ! Trebuie ! Era bine daca nu citeam comentariile,eu de fel necitind ! Dar am vrut sa vad cum e lumea si sa stii ca mai mult ma deranjeaza raspunsurile tale. Pentru ca nu le cunosti,iar invers ele te cunosc expunandu -te zilnic. Oricum,ai miile de like -uri chiar si de la cele ce te-au criticat pentru ca unele critici sunt si din apreciere. Merci.", au fost cateva din comentariile primite.



Oana Roman și-a pus la punct criticii

Oana Roman a înfruntat cu pieptul înainte atât comentariile pozitive, dar mai ales pe cele negative.

În ciuda valului de observații răutăcioase la adresa ei, în urma postării pozei de mai sus, Oana a intervenit și a punctat urmtoarele:

, a spus Oana.