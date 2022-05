Oana Roman, imagini rare din copilăria sa! Vedeta a rememorat cele mai frumoase amintiri: „Ultimul an în care am avut amândoi părinții împreună”

In articol:

Oana Roman are o familie de care este foarte mândră acum, însă, ori de câte ori are ocazia, scotocește în cufărul cu amintiri, postând imagini din diferite momente fericite din viața sa. Vedeta a dat de niște poze de acum mulți ani, de pe vremea când era doar un copil sau de atunci de când, de ziua ei, avea toți prietenii aproape, lucru care nu se mai întâmplă în ziua de astăzi, așa cum

chiar ea a mărturisit de mai multe ori.

De data aceasta, Oana Roman pare că a fost foarte cuprinsă de nostalgie cu gândul la vremurile anilor trecuți. A împărtășit cu admiratorii ei din mediul online detalii despre povestea care se află în spatele fiecărei poze, având o însemnătate mare pentru ea.

Oana Roman, fotografiile cu care și-a emoționat fanii

Oana Roman se emoționează de fiecare dată atunci când vorbește despre copilărie și despre perioada studenției. Erau cu totul alte vremuri, iar viața ei era cu totul diferită față de cea pe care o are în prezent. Fiica lui Petre Roman are multe momente pe care nu le poate uita și, de asemenea, nu ezită să le mărturisească internauților, sub diferite forme, cât de mult îi lipsește prezența tatălui ei.

În una dintre pozele postate de vedetă pe InstaStory, se numără o imagine de la petrecerea de 30 de ani, aceea fiind ultimul an în care i-a avut pe ambii părinți la aniversarea sa.

Oana Roman și familia ei [Sursa foto: Instagram]

De asemenea, Oana Roman le-a arătat fanilor ei cum arăta atunci când era doar o fetiță de câțiva anișori, dar și cum era pe vremea în care însă se afla pe băncile facultății.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Printre imaginile postate de Oana Roman, s-a regăsit una cu prima sa mașină, pe care recunoaște că a iubit-o foarte mult și pe care dobândit-o imediat după finalizarea studiilor superioare.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]