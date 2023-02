Oana Roman: “M-am săturat de minciuni! Catinca nu a vizitat-o pe mama, iar Marius să spună ce cadouri i-a luat Izei”! Cum răspund cei doi acuzați? Declarații EXCLUSIVE

In articol:

Despărțirea dintre Oana Roman și Marius Elisei s-a lăsat cu acuzații de ambele părți în spațiul public. În plus, Oana Roman o acuză și pe sora sa, Catinca Roman că nu și-a mai vizitat mama de multă vreme.

Oana Roman îi dă replica lui Marius Elisei: "Ce cadouri i-a oferit Izei în ultimii ani?"

Jurnaliștii WoWbiz.ro au contactat-o pe Oana pentru a înțelege de unde a pornit totul.

Oana Roman a răbufnit în mediul online și a dezvăluit tuturor că Marius Elisei refuză să își vadă fetița și, de asemenea, că nu contribuie în niciun fel la creșterea micuței. Ulterior, vedeta a recunoscut că este pe deplin conștientă de faptul că va naște numeroase controverse în urma acestor declarații, însă este pregătită să și le asume pe deplin. Marius Elisei a oferit și el declarații publice, la adresa Oanei, în care face afirmații despre postările ei pe rețelele sociale.

„Nu am observat ce a scris pe Instagram. Nu am stat să citesc că nu vreau să mă mai încarc cu nimic. Mă bufnește și râsul, mă rog, e treaba ei, să spună ce vrea, să scrie ce vrea, ea scrie, ea răspunde. Ea știe de ce a scris chestia asta! Așteptați jihadul atunci. Ea ar trebui să răspundă, să zică exact ce a vrut să spună. Nu am ce să zic! Vorbesc la telefon cu ea, normal (n.r. cu fiica). Întrebați-o pe ea de ce scrie chestiile astea. De ce să stai să scrii totul pe rețelele de socializare?”, a spus Marius Elisei, conform Spynews.

Contactată de WOWbiz.ro, Oana Roman i-a dat replica fostului soț, afirmând că lucrurile ar sta cu totul altfel. Conform spuselor ei, doar ea se ocupă de Iza, de școală și de diversele activități pe care le desfășoară, plus plățile facturilor.

"Dacă îl bufnește râsul să o luăm pas cu pas. Eu am declarat că el mi-a spus mie că până se stabilizează nu are timp să se vadă cu ea, să o ia sau să o ducă la școală și nu are bani să contribuie la creșterea ei. Lucru pe care el nu l-a contrazis. A declarat că vorbesc des la telefon, dar asta nu înseamnă că se implică în vreun fel în creșterea ei. Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Iza, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala. Dacă tot îl bufnește râsul în felul acesta, aș vrea și eu să știu, pentru că eu nu spun niciodată lucruri neadevărate, pentru care nu am ceva în spate, adică niște probe și așa mai departe. De asemenea, aceste lucruri sunt știute, pentru că oamenii văd cine o duce pe Iza la școală, cine o ia de la afterschool, cine se duce cu ea la activități și mai ales, oamenii știu cine plătește facturile peste tot. Deci să nu îl mai bufnească râsul atât, pentru că eu chiar cred că nu este cazul și ar fi bine măcar să își vadă de ale lui și să nu mai dea declarații de tipul ăsta, când se știe realmente cu musca pe căciulă.", a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Jurnaliștii wowbiz.ro au încercat să ia legătura cu Marius Elisei pentru a-i cere un punct de vedere, însă acesta nu a dorit să comenteze afirmațiile.

Oana Roman, în război cu Catinca Roman: "Am tăcut din respect pentru mama"

Oana Roman nu s-a certat doar cu Marius Elisei, ci și cu sora ei. După ce v edeta a acuzat-o pe Catinca Roman că nu își vizitează mama, aceasta i-a oferit o replică în care mărturisește că ultimul an a fost foarte dificil întrucât tatăl său a decedat. Oana Roman, însă, a mărturisit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că realitatea este alta și are și dovezi.

"Eu am probe, nu scrise ci audio, care demonstrează că vorbele ei azi au fost altele. Citez "Nu am fost la maică mea de un an, pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită". Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe, nu mint și nu mă fofilez. Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi pună la îndoială afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea. Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui.", a mărturisit Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Contactată de jurnaliștii WOWbiz. ro, Catinca Roman susține că Oana trece printr-o perioadă dificilă și de aceea face aceste afirmații.

"Ideea este că eu nu am de gând să dau curs acestei discuții. Pentru mine familia a fost foarte importantă întotdeauna, cred că îmi cunoașteți istoricul. Eu pe mama o iubesc și o respect. Am fost la ea și o să mă duc în continuare la ea. În rest, eu cred că Oana trece printr-o situație foarte grea în acest moment și îmmi pare rău pentru ea. Eu în continuare țin la ea, indiferent de ce declară și de cum se poartă.", a declarat Catinca Roman în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

