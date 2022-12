Oana Roman, Marius Elisei și Isa, în vizită la azil la Mioara Roman, în prag de sărbători: „Am fost la mama toți trei”. Vedeta, cu zâmbetul până la urechi

In articol:

Oana Roman are o relație foarte apropiată cu mama sa și, chiar dacă nu poate ajunge atât de des pe cât și-ar dori în vizită la ea, găsește întotdeauna soluții pentru a-i face o bucurie celei care i-a dat viață.

Dacă până acum mergea de una singură, de data aceasta, în prag de sărbători, fiica lui Petre Roman a decis să-i facă o surpriză și să meargă împreună cu toată familia.

Cu doar câteva ore în urmă, Oana Roman a împărtășit fanilor ei din mediul online că își dorea să meargă în vizită la mama sa cu micuța Isa, însă a decis să amâne pentru ziua următoare când a găsit-o pe fiica sa dormind. Tot răul spre bine, pentru că ieri s-au organizat cu toții și, inclusiv Marius Elisei, i-au făcut o surpriză Mioarei Roman.

Citește și: „Plâng în hohote” Oana Roman a izbucnit în lacrimi după ce a văzut compunerea scrisă de Isa despre Mioara Roman. Ce a putut să spună micuța despre bunica sa

Oana Roman, vizită la Mioara Roman în trei

Puține au fost dățile în care Marius Elisei și-a vizitat soacra la centrul de recuperare, însă iată că, în prag de sărbători, a decis că este o ocazie numai bună să fie alături de mama soției sale. Însoțit de Isa și Oana Roman, i-au făcut o mare bucurie Mioarei Roman, chiar înainte cu câteva zile de Crăciun. După terminarea vizitei, Oana Roman a postat în mediul online un scurt mesaj prin care a dat de înțeles că totul a decurs așa cum își dorea.

Citeste si: S-a descoperit cine este persoana responsabilă de dopajul Simonei Halep! A recunoscut fapta- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

„Prea urâtă vremea, prea mohorâtă. Noi am fost la mama toți trei.”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Citește și: Oana Roman a dat vestea cea mare despre mama ei, după luni bune petrecute la azil! Viața Mioarei Roman s-a schimbat radical

Oana Roman și Marius Elisei împlinesc 10 ani de la prima întâlnire

Recent, Oana Roman a postat în mediul online un mesaj emoționant despre cuplul său și despre cum au fost, de fapt, cei 10 ani petrecuți alături de Marius Elisei. Cu bune și cu rele, cei doi au reușit să facă față tuturor obstacolelor pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului. Privind în urmă, Oana Roman speră ca anul 2023 să vină la pachet cu roadele muncii depuse în anii precedenți.

„Pe 13 ianuarie se vor împlini 10 ani de când ne am cunoscut! A fost frumos dar și greu. La nimeni nu e niciodată totul roz mereu. Suntem sănătoși și avem un copil reușit. N am făcut averi dar trăim decent! Sper ca ce e mai bun de abia de acum sa urmeze. E dorința mea de Crăciun, sa urmeze mult bine și multă împlinire și sa ne vedem visele realitate. Sa fie un an care sa ne aducă numai bine.”, a scris Oana Roman pe Instagram, cu puțin timp în urmă.