Oana Roman, mesaj emoționant înainte de Crăciun! Vedeta le-a mărturisit fanilor ei cât de dificil a fost pentru ea anul care este pe cale să se încheie: „Am amânat prea mult să vad realitatea”

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Aceasta este foarte activă în mediul online și este de departe una dintre cele mai sincere prezențe din spațiul media românesc.

Și de această dată, cu foarte puțin timp înainte de Crăciun, aceasta a preferat să le spună urmăritorilor ei exact cum s-a simțit în ultimele 12

luni, dar și ce planuri are pentru aceste sărbători.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman nu vrea să aibă parte de un Crăciun pe lux și opulență: „Nu vom face tapaj din bunăstare”

Oana Roman se pregătește de Crăciun, la fel ca marea majoritate a românilor. Totuși, anul acesta, vedeta nu își dorește ca sărbătoarea să fie despre lucruri materiale, ci despre oamenii pe care îi are alături, mai ales că aceasta a mărturisit că anul care este

pe care să se încheie i-a demonstrat că viața ei este mai bună fără anumite persoane.

Într-un mesaj cuprinzător, pe care l-a postat pe rețelele de socializare împreună cu o fotografie tematică cu familia sa, vedeta le-a mărturisit fanilor ei cum a fost anul 2022 pentru ea, dar și ce lecții a învățat pe parcursul ultimelor 12 luni.

„Crăciun fericit tuturor!! Mai mult decât despre cadouri, Crăciunul este despre familie și iubire. Despre tradiții și liniște în suflete. A fost un an greu din punct de vedere emoțional si mental. Am reușit însă să-l duc la capăt sănătoasă și cu multe proiecte frumoase. Un an însă în care au ieșit din viata mea oameni! Unii oameni fără de care credeam ca nu se poate dar care s au încăpățânat sa mi arate ca nu erau deloc indispensabili. Au rămas puțini cei care contează și pentru un om iubitor de oameni e greu la început. Apoi am înțeles ca am amânat prea mult sa vad realitatea! Ea este așa, fără ei în viata mea. Și așa e bine! Am avut ceva victorii anul asta și in justiție unde am primit dreptate după ani de luptă. Nu vom deschide cadouri opulente și nu vom face tapaj din bunăstare. Bunăstarea va fi ca suntem împreună noi si prieteni dragi. Atât contează! Eu însă ofer cu multa bucurie celor dragi așa cum o fac de când ma știu fără sa aștept nimic!”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Facebook.

Vedeta a dezvăluit cum se încheie anul 2022 pentru ea și pentru cei apropiați inimii sale. [Sursa foto: Instagram]

