Oana Roman, mesaj sfâșietor după divorțul de Marius Elisei: „Eram realmente fericiți și nu ne dădeam seama...”

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în urmă cu aproximativ două săptămâni, la notar. După șapte ani de căsnicie, cie doi au hotărât că a venit momentul să meargă pe drumuri diferite. Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă, după operațiile la care a fost supusă mama ei, cât și divorțul de Marius Elisei.

Pe pagina sa de Instagram, fosta prezentatoare tv a împărătșit o amintire de acum un an.

Anul trecut pe vremea aceasta, Oana Roman și Marius Elisei erau în continuare împreună și au plecat într-o vacanță îm Italia, alături de fiica lor. Oana Roman privește cu nostalgie la momentul respectiv, chiar înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus.

„Acum fix 1 an eram la Roma la Fontana di Trevi. Roma era încă Zona Verde și nimeni nu bănuia ce avea sa urmeze, nimeni nu se gândea la proporțiile Pandemiei și la cum se va schimba viata noastră. Nu regret o secunda ca am fost în acea vacanta. A fost ultima vacanță în formula completa și Roma era orașul la care visam de foarte mult timp sa ajung din nou! Dacă mi ar fi zis cineva atunci ca va urma Pandemia și apoi divorțul, nu l as fi crezut. Atunci eram realmente fericiți și nu ne dădeam seama”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Instagram, alături de o fotografie cu fiica ei, Isabela.

Oana Roman și fiica ei, Isabela, în vacanța din Italia [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman și Marius Elisei, primele declarații după divorț: „Suntem împreună, deși...”

Oana Roman și Marius Elisei au vorbit împreună despre divorț! Fosta prezentatoare tv a postat un videoclip pe pagina sa de Instagram, în care apare alături de fostul ei soț. Cei doi au decis să apară în fața urmăritorilor pentru a răspunde tuturor întrebărilor. Ei au hotărât să rămână în continuare prieteni și să se ajute pe plan profesional, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

Oana Roman: Suntem împreună, deși nu mai suntem soț și soție. De ieri am semnat actele de divorț, amiabil.

Marius Elisei: Amiabil pentru că așa mi se pare și normal să se încheie, chiar dacă la unii există ceva la mijloc mai mult. E bine să se termine frumos și într-un mod civilizat, mai ales că atunci când închei, trebuie să închei ca și cum te-ai cunoscut, cum ai început acea relație. Noi am început într-un mod frumos.

Oana Roman: Noi am ales să terminăm această căsnicie amiabil, am semnat la notar actele de divorț, cât și pentru custodia Izabelei, care este comună. Vom avea grijă împreună de ea. Domiciliul va fi aici la ea acasă, pentru că asta e casa în care a crescut.

