Oana Roman, nevoită să se opereze! Vedeta a dat toate detaliile: „Trebuie, sunt obligată să o fac”

Oana Roman a slăbit un număr considerabil de kilograme și este foarte mândră de felul în care arată în prezent, căci prin muncă a ajuns la rezultatul pe care l-a dorit, însă vedeta nu vrea să se oprească aici, deși a slăbit până acum 20 de kilograme.

De asemenea, nu de puține ori, fiica lui Petre Roman a explicat că dorește să recurgă și la o operație de abdominoplastie pentru a scăpa de pielea în exces, însă până acum a tot amânat intervenția din cauza faptului că ar trebui să pună pe pauză câteva săptămâni activitățile de zi cu zi, fiindu-i foarte greu să facă acest lucru.

Cu toate acestea, partenera de viață a lui Marius Elisei s-a hotărât să nu mai amâne operația, așa că la începutul lunii martie ar vrea să ajungă să facă și această intervenție.

“Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului. Acolo nu am voie să fac proceduri pentru că am acea operație foarte grea pe care am avut-o după ce am născut și trebuie să fac o abdominoplastie. Acum am zis că gata, la începutul lui martie mă duc și o fac, nu mai trebuie să stau să aștept. Am amânat-o vreo 5 ani.

De asta am tot amânat-o, pentru că trebuie să pun stop vreo 2-3 săptămâni și îmi este foarte greu să pun stop. Sunt obișnuită să fac lucruri tot timpul, am un program foarte încărcat, foarte agitat, nu îmi place să stau degeaba. Am foarte multe responsabilități, foarte multe lucruri de făcut, trebuie să am grijă de Iza, de casă, de mama, de toate. Îmi este greu să pun stop, dar trebuie să o fac pentru mine, neapărat.”, a declarat Oana Roman, pentru Ego.ro.

Oana Roman a slăbit 20 de kilograme

Oana Roman este foarte mândră și are și de ce, căci prin muncă și multă ambiție a reușit să slăbească 20 de kilograme. Chiar și așa, vedeta nu vrea să se oprească aici și în continuare are un stil de viață sănătos și face proceduri pentru a se menține și pentru a fi cea mai bună variantă a sa.

“Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și continui pe drumul acesta, așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa. A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut.”, a mai spus Oana Roman, pentru aceeași sursă.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]