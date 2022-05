Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei: „Am externat-o pe mama”. Cum se simte acum fosta soție a lui Petre Roman

In articol:

Oana Roman este una dintre vedetele care împărtășește totul cu cei care fac parte din comunitatea sa online, deloc puțini la număr.

Fie că le dă vești bune sau mai puțin plăcute, vedeta face totul public, chiar dacă la mijloc este vreo chestiune ce ține de viața sa personală sau profesională.

Mioara și Oana Roman [Sursa foto: Instagram ]

Mioara Roman a fost externată

Astfel, în urmă cu o zi, Oana Roman își îngrijora admiratorii cu un anunț deloc plăcut. Vedeta spunea ieri în mediul online că ajunge, din nou, cu mama sa la spital, Mioara Roman fiind cunoscută ca având probleme de sănătate deloc de neglijat.

Anunțul a venit ca un trăsnet, însă, imediat ce apelele s-au mai liniștit în familie și fosta parteneră a lui Petre Roman a fost preluată de medicii de la unitatea spitalicească de stat, acolo

unde a fost internată de această dată, partenera de viață a lui Marius Elisei a ținut să lămurească situația.

Toată lumea s-a panicat, dar cine se așteaptă la nenorociri trebuie să mai aștepte! Atât vă spun!" , declara ieri Oana Roman pentru Click.ro .

Ulterior, vedeta a revenit cu detalii și a menționat că Mioara Roman a ajuns la spital pentru un control și câteva analize pe care le face periodic, dar și pentru că în ultimele zile starea sa nu era

tocmai una bună.

Fosta soție a lui Petre Roman a ieșit din spital astăzi, 6 mai, dar, spune fiica sa, analizele nu sunt tocmai perfecte. Boala Mioarei Roman a recidivat, ceea ce a și făcut-o să se simtă mai slăbită și mai obosită în ultima vreme.

Însă, de această data, simptomele și problemele pe care le cauzează această boală nu sunt atât de dure, specifică fiica sa, motiv pentru care Mioara s-a reîntors în centrul unde locuiește, fiind, cel mai probabil, sub tratament și sub atenta observație a celor din locația cu pricina.

”Eu am dus-o pe mama la spital pentru că acuza o stare de oboseală și pentru că oricum era momentul să îi fac reevaluarea neurologică și diabetică. Din păcate i-a recidivat infecția urinară, dar într-o formă mai ușoară decât data trecută din cauza acestei recidive nu era ok... Gata, am externat-o pe mama, am dus-o înapoi cu bine la centru, este totul în regulă'', a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.